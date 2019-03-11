Великий пост 2019: что категорически запрещено делать

Великий пост в 2019 году продлится до Пасхи 28 апреля
Великий пост 2019 начался у православных христиан 11 марта. Строгие запреты в питании, ограничения в образе жизни, отказ от соблазнов - все эти правила веряне должны соблюдать до наступления Воскресения Христова (28 апреля).
Подробнее о том, что нельзя делать в Великий пост и что запрещено в рационе постящегося по дням - в материале Styler.
Пасхальный пост - трудный и важный период в церковном календаре. В это время душа человека очищается от грехов и искушений. Поэтому в течение 48 дней важно соблюдать не только ограничения в пище. Во время Великого поста нельзя:
Особо строгие правила касаются питания на период поста с 11 марта до 28 апреля. Категорические запреты:
Но также действуют определенные запреты в зависимости от дня недели и важных дат Великого поста:
Стоит отметить, что запреты Великого поста в питании не рекомендуется соблюдать со всей строгостью беременным женщинам, детям, людям пожилого возраста и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Напомним, в ПЦУ дали неожиданный ответ на вопрос, можно ли есть мясо в Великий пост.
Также ранее предстоятель ПЦУ рассказал о том, что после реформации церкви женщинам не обязательно будет надевать платок во время посещения храма.
Видео: РБК-Украина