Великий понеділок 2023: що не можна робити, головні традиції і звичаї

10 квітня починається Страсний тиждень напередодні Великодня 2023. Перший його день має назву - Великий, або Страсний, понеділок, і він має особливе значення, символіку, традиції і звичаї.
Що суворо заборонено сьогодні, а що зробити треба, важливі прикмети - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
У понеділок віруючі згадують євангельську розповідь про дерево смоковницю. Згідно з переказами, Христос прокляв дерево, оскільки воно, хоч і вкрите зеленим листям, було безплідним. Дерево тієї ж миті засохло на очах у учнів Христа.
Вважається, що цей переказ має глибоке моральне значення. Кожну мить людина повинна бути готова до зустрічі з Богом, щоб не виявитися порожньою і безплідною.
У церквах в цей день починають варити спеціальне масло (міро), необхідне для помазання після хрещення.
А в народі в понеділок розпочинається прибирання у хатах до свята Великодня та закупівля продуктів.
Якщо ви дотримуєтеся посту, із 10 квітня він стає ще суворішим. В цей день варто харчуватися за принципами сухоїдіння, тобто допускається пісний хліб, сирі овочі, фрукти. Звісно ж молочні, м'ясні продукти, яйця, алкоголь, заборонені.
Попри передсвятковий настрій, заборони на роботу сьогодні нема. В цей день можна:
Особливу увагу варто приділити миттю вікон, оскільки зустрічати Великдень з немитими вікнами - поганий знак.
Якщо дозволяє погода, можна садити город. Вважається, що все, що було закладено в землю у Великий понеділок, дасть хороший урожай.
Хоча церква й не підтримує таких звичаїв, у народі у Великий понеділок проводили обряди та ворожили.
Наприклад, кидали срібну монету в воду, а через два дні цією водою вмивалися, примножуючи здоров'я і благополуччя в родині.
Дівчата з ранку йшли до вікна і дивилися, хто пройде по вулиці першим. Якщо чоловік - кілька місяців буде супроводжувати удача і благополуччя, жінка (тим більше, літня) - чекати проблем. Кішка обіцяла матеріальний достаток, а собака - смуток і тугу.
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