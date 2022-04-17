Великий понедельник 2022: что строго запрещено в первый день Страстной недели

С 18 апреля начинается Страстная неделя, в которой каждый день имеет особое значение и называется Великим, Страстным. Первым идет Великий понедельник, а уже через несколько дней мы отпразднуем Воскресение Христово.
Что категорически нельзя делать в этот понедельник - читайте ниже в материале Styler.
С понедельника начинается более строгий пост. 18 апреля - сухоядение, то есть допускается постный хлеб, сырые овощи, фрукты. А вот чай, компот и кисель пить нельзя. Конечно же молочные и мясные продукты запрещены.
По библейским преданиям, именно в понедельник Иисус проклял дерево смоковницы, как символ нераскаянной души.
В церквях в этот день начинают варить специальное масло (миро), необходимое для помазания после крещения.
Несмотря на предпраздничный настрой, запрета на работу сегодня нет. В этот день можно:
Особое внимание стоит уделить мытью окон, поскольку входить в Пасху с немытыми окнами - плохой знак.
Можно и надо сажать огород, если позволяет погода. Считается, что все, что будет посажено в Великий понедельник, даст хороший урожай.
Ранее мы писали, какая будет погода на Пасху.