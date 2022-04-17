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Великий понедельник 2022: что строго запрещено в первый день Страстной недели

Фото: Что нельзя делать в Великий понедельник (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

С 18 апреля начинается Страстная неделя, в которой каждый день имеет особое значение и называется Великим, Страстным. Первым идет Великий понедельник, а уже через несколько дней мы отпразднуем Воскресение Христово.

Что категорически нельзя делать в этот понедельник - читайте ниже в материале Styler.

Главные запреты этого дня

  • Нельзя громко веселиться, употреблять алкоголь, устраивать застолья, принимать дома гостей.
  • Нежелательно ссориться, обижаться, завидовать, желать кому-то зла даже мысленно.
  • Ходить на кладбище, поминать умерших в этот день нельзя.
  • В Великий понедельник нельзя венчаться и жениться.

С понедельника начинается более строгий пост. 18 апреля - сухоядение, то есть допускается постный хлеб, сырые овощи, фрукты. А вот чай, компот и кисель пить нельзя. Конечно же молочные и мясные продукты запрещены.

Что произошло в этот день и что стоит сделать

По библейским преданиям, именно в понедельник Иисус проклял дерево смоковницы, как символ нераскаянной души.

В церквях в этот день начинают варить специальное масло (миро), необходимое для помазания после крещения.

Несмотря на предпраздничный настрой, запрета на работу сегодня нет. В этот день можно:

  • убирать в доме, стирать, выбрасывать хлам, делать мелкий ремонт по дому, белить, красить и тому подобное;
  • купаться и ходить в баню;
  • работать в огороде, ухаживать за домашним скотом.

Особое внимание стоит уделить мытью окон, поскольку входить в Пасху с немытыми окнами - плохой знак.

Можно и надо сажать огород, если позволяет погода. Считается, что все, что будет посажено в Великий понедельник, даст хороший урожай.

Ранее мы писали, какая будет погода на Пасху.

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