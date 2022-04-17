RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Великий понеділок 2022: що суворо заборонено в перший день Страсного тижня

Фото: Що не можна робити у Великий понеділок (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

З 18 квітня починається Страсний тиждень, в якому кожен день має особливе значення і називається Великим, Страсним. Першим йде Великий понеділок, а вже за кілька днів ми відсвяткуємо Воскресіння Христове.

Що категорично не можна робити в цей понеділок - читайте нижче в матеріалі Styler.

Головні заборони цього дня

  • Не можна гучно веселитися, вживати алкоголь, влаштовувати застілля, приймати вдома гостей.
  • Небажано сваритися, ображатися, заздрити, бажати комусь зла - навіть подумки.
  • Ходити на цвинтар, поминати померлих в цей день не можна.
  • У Великий понеділок не можна вінчатися і одружуватися.

З понеділка починається більш суворий пост. 18 квітня - сухоїдіння, тобто допускається пісний хліб, сирі овочі, фрукти. А ось чай, компот і кисіль пити не можна. Звісно ж молочні і м'ясні продукти заборонені.

Що сталося в цей день і що варто зробити

За біблійними переказами, саме в понеділок Ісус прокляв дерево смоковниці, як символ нерозкаяної душі.

У церквах в цей день починають варити спеціальне масло (міро), необхідне для помазання після хрещення.

Попри передсвятковий настрій, заборони на роботу сьогодні нема. В цей день можна:

  • прибирати в будинку, прати, викидати непотріб, робити дрібний ремонт по дому, білити, фарбувати тощо;
  • купатися і ходити в лазню;
  • працювати в городі, доглядати за домашньою худобою.

Особливу увагу варто приділити миттю вікон, оскільки заходити в Великдень з немитими вікнами - поганий знак.

Можна і треба садити город, якщо дозволяє погода. Вважається, що все, що буде посаджено у Великий понеділок, дасть хороший урожай.

Раніше ми писали, яка буде погода на Великдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПасхаСтрастная неделя