Великий піст 2023: що можна їсти по днях і кому заборонено дотримуватися

Що символізує піст

Кожний тиждень Великого посту має свій зміст і найсуворіші - перший тиждень посту та сьомий. У ці періоди обмеження більш суворі і багато вірян відмовляються від їжі майже повністю.

Великий піст - найдовший і найсуворіший в році, і триватиме він цілих 48 днів. У цей період шанують сорокаденне перебування Ісуса Христа в пустелі. Це Свята Чотиридесятниця, до якої приєднується Страсний тиждень.

Кожен тиждень Великого посту присвячений події або святому: Торжество Православ'я, Григорія Палами, Хрестопоклонний, Іоанна Лествичника, Марії Єгипетської, Вхід Господній в Єрусалим.

Що дозволено їсти у Великий піст

Під час посту заборонені продукти тваринного походження - м'ясо, риба (за винятком деяких днів), яйця, молочні продукти. Можна їсти тільки рослинну їжу, іноді з додаванням олії. В певні дні можна випити трохи вина.

Під час посту дозволяються:

овочі свіжі і мариновані, квашені і солоні, фрукти, ягоди, зелень;

каші з круп, приготовані на воді, без олії;

макарони та бобові;

житній хліб;

продукти з сої;

горіхи, сухофрукти, насіння;

гриби;

мед, гіркий шоколад, халва, мармелад, козинаки, варення;

чаї, компоти, квас, кисіль;

олія (в деякі дні).

Календар харчування під час посту

Найскладнішими вважаються перший день посту - Чистий понеділок і передостанній - Велика п'ятниця: в ці дні передбачається повна відмова від їжі, можна пити тільки воду.

1 тиждень посту

У понеділок треба повністю відмовитися від їжі, з вівторка по п'ятницю - сухоїдіння (їжа без попередньої термічної обробки), субота і неділя - гаряча їжа з олією, трохи вина.

2-6 тиждень посту

Понеділок, середа, п'ятниця - сухоїдіння, вівторок і четвер - гаряча їжа без олії, субота і неділя - гаряча їжа з олією, трохи вина.

7 тиждень посту

Дозволено тільки сухоїдіння, в п'ятницю потрібно повністю відмовитися від їжі..

Риба дозволена на Благовіщення (7 квітня) і Вербну неділю (9 квітня). У Лазареву суботу (8 квітня) можна їсти рибну ікру.

Кому краще відмовитися від постування

Обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров'я багатьох людей, тому є ті, кому дозволено не поститися: