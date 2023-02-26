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Великий піст 2023: що можна їсти по днях і кому заборонено дотримуватися

Великий піст 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Великий піст 2023 розпочнеться одразу після завершення Сирного тижня, або Масляної. Триватиме традиційне постування з 27 лютого до 15 квітня, завершившись в переддень Великодня.

Що можна і не можна їсти в піст, і кому варто втриматися від харчових обмежень - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Що символізує піст

Кожний тиждень Великого посту має свій зміст і найсуворіші - перший тиждень посту та сьомий. У ці періоди обмеження більш суворі і багато вірян відмовляються від їжі майже повністю.

Великий піст - найдовший і найсуворіший в році, і триватиме він цілих 48 днів. У цей період шанують сорокаденне перебування Ісуса Христа в пустелі. Це Свята Чотиридесятниця, до якої приєднується Страсний тиждень.

Кожен тиждень Великого посту присвячений події або святому: Торжество Православ'я, Григорія Палами, Хрестопоклонний, Іоанна Лествичника, Марії Єгипетської, Вхід Господній в Єрусалим.

Що дозволено їсти у Великий піст

Під час посту заборонені продукти тваринного походження - м'ясо, риба (за винятком деяких днів), яйця, молочні продукти. Можна їсти тільки рослинну їжу, іноді з додаванням олії. В певні дні можна випити трохи вина.

Під час посту дозволяються:

  • овочі свіжі і мариновані, квашені і солоні, фрукти, ягоди, зелень;
  • каші з круп, приготовані на воді, без олії;
  • макарони та бобові;
  • житній хліб;
  • продукти з сої;
  • горіхи, сухофрукти, насіння;
  • гриби;
  • мед, гіркий шоколад, халва, мармелад, козинаки, варення;
  • чаї, компоти, квас, кисіль;
  • олія (в деякі дні).

Календар харчування під час посту

Найскладнішими вважаються перший день посту - Чистий понеділок і передостанній - Велика п'ятниця: в ці дні передбачається повна відмова від їжі, можна пити тільки воду.

  • 1 тиждень посту

У понеділок треба повністю відмовитися від їжі, з вівторка по п'ятницю - сухоїдіння (їжа без попередньої термічної обробки), субота і неділя - гаряча їжа з олією, трохи вина.

  • 2-6 тиждень посту

Понеділок, середа, п'ятниця - сухоїдіння, вівторок і четвер - гаряча їжа без олії, субота і неділя - гаряча їжа з олією, трохи вина.

  • 7 тиждень посту

Дозволено тільки сухоїдіння, в п'ятницю потрібно повністю відмовитися від їжі..

Риба дозволена на Благовіщення (7 квітня) і Вербну неділю (9 квітня). У Лазареву суботу (8 квітня) можна їсти рибну ікру.

Кому краще відмовитися від постування

Обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров'я багатьох людей, тому є ті, кому дозволено не поститися:

  • люди похилого віку;
  • люди з хронічними захворюваннями;
  • тим, хто хворіє, нещодавно хворів і зараз відновлюється;
  • маленьким дітям;
  • вагітним і жінкам, що годують;
  • людям, які зайняті важкою фізичною працею.

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