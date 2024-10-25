"Великий дим" та "Місто Тигра": чи знаєте ви неформальні назви 8 відомих міст світу?

Кожне місто з довгою історією має якусь неформальну назву, що пов'язана з його особливостями. Деякі з них на слуху у людей, але більшість майже невідома, хоча дуже цікава та своєрідна.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 8 найцікавіших "прізвиськ" міст по всьому світу.
Вважається, що називати Лондон Великим димом або Старим димом почали в 1874 році сільські жителі. Вони приїжджали в англійську столицю і бачили її, окутану сірим смогом.
Цей смог стелився по вулицях через активне спалювання вугілля - як у промислових цілях, так і для обігріву будинків. Однак насправді про "дим Лондона" ще в 1661 році написав один з засновників Королівського товариства Джон Евелін у своїй брошурі під назвою Fumifugium ("Коптильня").
З кожним роком ситуація в англійській столиці ставала все гіршою, що призвело в 1952 році до катастрофи, яку назвали "Великий смог Лондона".
Неймовірно романтичний нікнейм Венеції - "Наречена моря", виник завдяки традиції, що існує з 1177 року. Щороку, на сороковий день після Пасхи, у місті проводилася церемонія вінчання Венеції з морем - Sposalizio del Mare.
Дож виходив на човні в Адріатичне море і кидав у воду освячене золоте кільце, промовляючи латинською мовою: "Обручаємося з тобою, море, в знак істинного і вічного владарювання".
Після цього починалося грандіозне святкування під назвою Festa della Sensa, і Венеція ставала справжньою Нареченою моря. Ця традиція зберігається й сьогодні, а роль дожа виконує мер.
Глядячи на сяючий вогнями вечірній Париж, будь-якому приїжджому стає зрозуміло, чому його називають Містом світла (La Ville-Lumiere). Однак не все так просто.
Дійсно, столиця Франції входить до числа міст Європи, які першими запровадили вуличне освітлення. У 1667 році мешканців зобов'язали після заходу сонця виставляти свічки та лампи у вікнах, що виходять на вулицю, щоб зробити місто безпечнішим. А через багато десятиліть свічки та газові лампи замінили електричні світильники.
Найпростіше пояснення, чому Чикаго називають "Містом вітрів", - це прохолодні бризи з озера Мічиган. Але є й цікавіша теорія, запропонована американським етимологом Баррі Попіком.
У 1870-х роках Чикаго активно популяризував себе як головний мегаполіс регіону, і інші міста почали писати насмішливі статті про "вітряний" Чикаго, повне хвастливих жителів.
Таким чином, поняття "Місто вітрів" набуло подвійного значення, ставши дуже популярним. Згодом Чикаго довів, що дійсно є гідним конкурентом не лише найближчим сусідам, але й Нью-Йорку.
Хоча штат Нью-Йорк займає друге місце за виробництвом яблук в Америці, прізвисько міста Нью-Йорк "Велике яблуко" не пов'язане з цим.
Етимолог Баррі Попік вказує, що термін ввів Джон Фіцджеральд у 1921 році в статті про скачки. Він почув це вираження від двох жокеїв, які жартували про те, як лошатам подобаються яблука.
Джон Фіцджеральд кілька років вів колонку "Навколо Великого яблука", популяризуючи місто. У 1997 році в його честь перехрестя вулиць, де він жив, отримало офіційну назву Big Apple Corner.
Лас-Вегас, хоч і вважається ігровою столицею, не має найбільшого казино в світі. Прізвисько виникло в 1906 році, коли район, відомий як Блок 16, не мав обмежень на продаж алкоголю і славився нелегальними борделями. Перший ігровий зал відкрили тут у 1912 році, що сприяло репутації Лас-Вегаса як Города гріхів.
У 1941 році уряд закрив всі борделі, але прізвисько вже вкоренилося в свідомості американців. Сьогодні Лас-Вегас намагається залишатися в правовому полі, прагнучи називатися Мировою столицею розваг.
Прізвисько Сінгапуру "Місто Лева" походить від його назви на санскриті. Легенда говорить, що принц Санг Ніла Утама, побачивши незвичайну тварину, прийняв її за лева і назвав місто на його честь.
Символом Сінгапуру стал міфічний Мерлайон з головою лева і тілом риби. У 1986 році був проведений конкурс на створення нового символу, переміг дизайнер Майкл Лі з зображенням лева. Місцеві жителі також пишаються прізвиськом "Місто-сад", що відображає успіхи екологічних ініціатив.
На Центральному вокзалі Осло стоїть бронзовий тигр завдовжки 4,5 метра, подарований столиці Норвегії на честь тисячоліття.
Прізвисько Місто Тигра з'явилося в 1870 році завдяки поету Бьйорнстьерне Бьйорнсону, який у своєму творі описав конфлікт між мирним селом і небезпечним містом. У XIX столітті Осло дійсно страждало від злочинності, але в XX столітті ситуація змінилася.
Тепер це затишна європейська столиця, і прізвисько стало джерелом гордості для жителів. Місто Тигра символізує перетворення та досягнення Осло.
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