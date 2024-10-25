"Большой дым" и "Город Тигра": знаете ли вы неформальные названия 8 известных городов мира?

Каждый город с длинной историей имеет неформальное название, связанное с его особенностями. Некоторые из них на слуху у людей, но большинство почти неизвестно, хотя очень интересно и своеобразно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 8 самых интересных "прозвищах" городов по всему миру.
Считается, что называть Лондон Большим дымом или Старым дымом начали в 1874 году деревенские жители. Они приезжали в английскую столицу и видели ее, окутанную серым смогом.
Этот смог стелился по улицам из-за активного сжигания угля - как в промышленных целях, так и для обогрева домов. Однако на самом деле о "доме Лондона" еще в 1661 году написал один из основателей Королевского общества Джон Эвелин в своей брошюре под названием Fumifugium ("Коптильня").
С каждым годом ситуация в английской столице становилась все хуже, что привело в 1952 к катастрофе, которую назвали "Великий смог Лондона".
Невероятно романтический никнейм Венеции - "Невеста моря", возникший благодаря традиции, существующей с 1177 года. Каждый год, на сороковой день после Пасхи, в городе проводилась церемония венчания Венеции с морем - Sposalizio del Mare.
Дож выходил на лодке в Адриатическое море и бросал в воду освященное золотое кольцо, произнося на латинском языке: "Обручаемся с тобой, море, в знак истинного и вечного властвования".
После этого начиналось грандиозное празднование под названием Festa della Sensa, и Венеция становилась настоящей Невестой моря. Эта традиция сохраняется и сегодня, а роль дожа исполняет мэр.
Глядя на сияющий огнями вечерний Париж, любому приезжему становится понятно, почему его называют Городом света (La Ville-Lumiere). Однако не все так просто.
Действительно, столица Франции входит в число городов Европы, которые первыми ввели уличное освещение. В 1667 году жителей обязали после заката выставлять свечи и лампы в окнах, выходящих на улицу, чтобы сделать город более безопасным. А спустя многие десятилетия свечи и газовые лампы заменили электрические светильники.
Самое простое объяснение, почему Чикаго называют "Городом ветров", - это прохладные бризы из озера Мичиган. Но есть и более интересная теория, предложенная американским этимологом Барри Попиком.
В 1870-х годах Чикаго активно популяризировал себя как главный мегаполис региона, и другие города начали писать насмешливые статьи о "ветренном" Чикаго, полном хвастливых жителей.
Таким образом, понятие "Город ветров" приобрело двойное значение, став очень популярным. Впоследствии Чикаго доказал, что действительно достойный конкурент не только ближайшим соседям, но и Нью-Йорку.
Хотя штат Нью-Йорк занимает второе место по производству яблок в Америке, прозвище города Нью-Йорк "Большое яблоко" не связано с этим.
Этимолог Барри Попик указывает, что термин ввел Джон Фицджеральд в 1921 году в статье о скачках. Он услышал это выражение от двух жокеев, шутивших о том, как жеребятам нравятся яблоки.
Джон Фицджеральд несколько лет вел колонку "Вокруг Большого яблока", популяризируя город. В 1997 году в его честь перекресток улиц, где он жил, получило официальное название Big Apple Corner.
Лас-Вегас, хоть и считается игровой столицей, не имеет самого большого казино в мире. Прозвище возникла в 1906 году, когда район, известный как Блок 16, не имел ограничений на продажу алкоголя и слыл нелегальными борделями. Первый игровой зал был открыт здесь в 1912 году, что способствовало репутации Лас-Вегаса как Города грехов.
В 1941 году правительство закрыло все бордели, но кличка уже укоренилась в сознании американцев. Сегодня Лас-Вегас пытается оставаться в правовом поле, стремясь называться Мировой столицей развлечений.
Прозвище Сингапура "Город Льва" происходит от его названия на санскрите. Легенда говорит, что принц Санг Нила Утама, увидев необычное животное, принял его за льва и назвал город в его честь.
Символом Сингапура стал мифический Мерлайон с головой льва и телом рыбы. В 1986 году был проведён конкурс на создание нового символа, победил дизайнер Майкл Ли с изображением льва. Местные жители также гордятся прозвищем "Город-сад", что отражает успехи экологических инициатив.
На Центральном вокзале Осло стоит бронзовый тигр длиной 4,5 метра, подаренный столице Норвегии в честь тысячелетия.
Прозвище Город Тигра появился в 1870 году благодаря поэту Бьорнстьерне Бьорнсону, который в своем произведении описал конфликт между мирной деревней и опасным городом. В XIX веке Осло действительно страдал от преступности, но в XX веке ситуация изменилась.
Теперь это уютная европейская столица и прозвище стало источником гордости для жителей. Город Тигра символизирует преобразование и достижение Осло.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Pendulum Edu, Travel Away, Википедия.