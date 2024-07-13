"Великим розумом не відрізняються": відомий продюсер відповів на скандальні заяви Волошина та Верби

Чому Волошин та Верба роблять такі заяви

"Перша думка: зараз ми всі трошки необ'єктивні і неадекватні, тому що живемо дуже в складному інформаційному просторі, під величезним впливом і подій навколо нас, і ІПСО будь-яких, і більш витончених психологічних атак інформаційних", - зазначив Ясинський.

"Іноді здається, що це ІПСО, що хтось заплатив, що це заплатили росіяни. Потім з'являється думка, що за це заплатили якісь внутрішні політичні сили... То ти думаєш, що просто людина тупа і не розуміє, що вона каже", - додав він.

Ясинський та Дьомін висловилися про Волошина та Вербу (скріншот)

У відповідь на це Дьомін заявив, що "тупі люди" не стали б відомими та успішними. Але продюсер зазначив, що є дуже багато успішних людей, яких можна було б назвати "тупими".

Говорячи про Волошина та Вербу Ясинський пояснив, що блогери дійсно почали поширювати заяви про "мир" майже одночасно. І це може наштовхнути на думку про те, що усе це хтось проплачував. Але, зазначає продюсер, річ зовсім в іншому.

Олександр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Вони один за одним слідкують... Люди, які працюють для певної аудиторії, скажімо так, і мають цей нібито успіх... Великим розумом вони не відрізняються. І вони один за одним повторюють, копіюють, мавпують", - пояснив Ясинський.

Також на це впливає те, в якому оточенні живуть блогери. За словами продюсера, "лідери думок" можуть спілкуватися з тими, хто має ті чи інші політичні погляди. І такі персони, додає Ясинський, безвідповідально транслюють подібні думки, аби просто бути в тренді або ж "сказати щось розумне".

Заяви Волошина та Верби - з чого усе почалося

Після чергового ракетного удару, внаслідок якого серйозних руйнувань зазнала дитяча лікарня, а також чимало будинків, блогери взялися коментувати трагедію.

Говорячи про злочини росіян, які своїми ракетами вбивають мирне населення, Верба почала скаржитися на владу та реакцію світу.

"Світ бачить і нічого не робить. Нашу країну обкрадає наша ж влада. Гинуть діточки і люди. Руйнуються долі і життя. Плани і мрії", - писала вона.

Що сказала Верба (скріншот)

А Волошин заявив, що нам "потрібно бути розумнішими", адже ми, на його думку, "не вивозимо війну".

Слова Волошина про удар по "Охматдиту" (скріншот)