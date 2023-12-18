Великі та дорогі: у мережі з'явилися перші подробиці про нове покоління годинників Apple Watch

Екран поточного покоління має розмір 1,93 дюйми. У наступній версії Apple Watch Ultra очікується впровадження гігантського дисплея розміром 2,12 дюйми.

Однак, незважаючи на ці покращення, прогнозується суттєве збільшення вартості пристрою. Аналітики припускають, що панелі microLED можуть обійтися приблизно в 120 доларів, що в два-три рази дорожче за поточні OLED-панелі.

Інсайдерська інформація про плани Apple щодо використання нових дисплеїв у Apple Watch Ultra з'явилася в січні від аналітика Росса Янга, який тоді стверджував, що ця зміна очікується вже у 2025 році.

Ці нововведення входять до стратегії компанії щодо зниження залежності від постачальника Samsung, а Apple активно розробляє свою технологію microLED вже майже 10 років із планами інтегрувати її у всі свої пристрої у майбутньому.