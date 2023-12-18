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Большие и дорогие: в сети появились первые подробности о новом поколении часов Apple Watch

В следующем поколении Apple Watch Ultra увеличится дисплей (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Apple готовится к обновлению флагманских умных часов Apple Watch Ultra, релиз которых запланирован на 2026 год.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тайваньскую исследовательскую компанию TrendForce.

Экран текущего поколения имеет размер 1,93 дюйма. В следующей версии Apple Watch Ultra ожидается использование гигантского дисплея размером 2,12 дюйма.

Однако, несмотря на эти улучшения, прогнозируется существенное увеличение стоимости устройства. Аналитики предполагают, что панели microLED могут обойтись примерно в 120 долларов, что в два-три раза дороже текущих OLED-панели.

Инсайдерская информация о планах Apple по использованию новых дисплеев у Apple Watch Ultra появилась в январе от аналитика Росса Янга, утверждавшего тогда, что это изменение ожидается уже в 2025 году.

Эти нововведения входят в стратегию компании по снижению зависимости от поставщика Samsung, а Apple активно разрабатывает свою технологию microLED уже почти 10 лет с планами интегрировать ее во все свои устройства в будущем.

Напомним, что Apple Watch Series 9 вышли в новом цвете.

Мы также писали, что в сети появились фото одного из самых первых прототипов Apple Watch.

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