Велике щастя Меркурія. Кому пощастить 26 вересня і що обіцяє астрологічний прогноз на четвер

Прогноз астропогоди на 26 вересня

"Діє коридор затемнень. Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Апатія буде ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпоряджатися.

Не треба зловживати сексуальними практиками: порушення цих рекомендацій може призвести до захворювань статевих органів", - розповіла експерт.

"Не бажано починати цикл голодування. Утримайтесь від паління. Добре займатись масштабними довгостроковими проєктами. День пробудження енергій природи, які сприяють творенню. Можна отримати одкровення та потужну силу.

Енергія Місяця має велику силу та потребує обов’язкової реалізації". - додала астролог.

"Цього дня, як стверджує астролог, потрібні фізичні навантаження, спеціальні вправи та йога. Зміцнюйте здоров’я, підвищуйте свій духовний рівень.

Займайтесь активною творчою роботою. Добре наводити лад вдома", - додала вона.

Гороскоп на 26 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки 26 вересня

"Четвер - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️ - це найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи. Одночасно це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом", - розповіла астролог.

"Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Можна збалансувати юпітеріанські енергії, використовуючи в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - зазначила вона.

Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо.

"Це чудовий час, щоб розширити свої знання з релігії, філософії, прослухати семінар, познайомитися з книгою на цю тему від авторитетного автора", - резюмувала вона.