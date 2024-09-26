Большое счастье Меркурия. Кому повезет 26 сентября и что обещает астрологический прогноз на четверг

Прогноз астропогоды на 26 сентября

"Действует коридор затемнений. Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской. Апатия будет признаком неуважения к силам природы и неумения ими распоряжаться. Не надо злоупотреблять сексуальными практиками: нарушение этих рекомендаций может привести к заболеваниям половых органов", - рассказала эксперт.

"Не желательно начинать цикл голодания. Воздерживайтесь от курения. Хорошо заниматься масштабными долгосрочными проектами. День пробуждения энергий природы, способствующих творению. Можно получить откровение и мощную силу. Энергия Луны несет большую силу и требует обязательную реализацию",- добавила астролог.

В этот день, как утверждает астролог, нужны физические нагрузки, специальные упражнения и йога. Укрепляйте здоровье, повышайте свой духовный уровень.

Занимайтесь активной творческой работой. Хорошо наводить порядок дома", - добавила она.

Гороскоп на 26 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки 26 сентября

"Четверг - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах - это самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Одновременно это благоприятно для тех, кто связан с литературной" и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом", - рассказала астролог.

"Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет", - отметила она.

Через общий фон суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и прочее.

"Это прекрасное время, чтобы расширить свои знания по религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора", - резюмировала она.