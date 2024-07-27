"Велике нещастя" ретроградного Сатурна. Астролог склала прогноз на 27 липня і дала важливі поради

Астролог Катерина Соловйова склала повний прогноз на 27 липня. Вона розповіла, на що нам всім чекати від цієї суботи. Як виявилося, сьогодні треба виявити певну обережність.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова дала важливі поради на 27 липня.

Поради та головні заборони на 27 липня

У суботу, попереджає астролог, буде несприятливий період для:

нових справ

важливих рішень

стоматологічних і хірургічних втручань

відвідування перукарні.

Також 26 липня не варто працювати в групі, уникайте різких рухів.

"Це період мудрості, осягнення знань, наук та ремесел. Будь-які знання легко сприймаються та засвоюються. День досягнення мети, він пов'язаний зі стійкістю, вселенським законом, книгами", - розповіла Соловйова.

"Головна умова - повна зосередженість на найбільш важливій задачі та пошуку необхідної інформації для її вирішення. Підвищуються інтуїція та інтелектуальні здібності. Період сприяє прогнозуванню майбутнього", - додала вона.

Астролог радить:

шукати оригінальні ідеї для вирішення старих проблем

використовувати всі знання лише з добрими намірами

проявляти альтруїзм

ділитися досвідом з іншими

накопичувати знання та інформацію.

Що треба зробити у суботу (ілюстрація: freepik.com)

День ретроградного Сатурна

27 липня, зазначила Соловйова, настає день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Астрологи ще називають його "великим нещастям".

"Запам’ятайте: Сатурн щедро винагороджує тих, хто вивчає його уроки та гідно складає йому "іспити", проходячи крізь його випробування", - наголошує експерт.

"Кожен цього дня виконує якісь зобов’язання перед собою чи перед іншими. Зараз Сатурн знаходиться у ретроградному русі", - додала вона.

Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших, особливо про людей похилого віку та про тих, хто втратив дім. Соловйова радить приділити час домашнім справам, самовдосконаленню, притримуйтесь режиму. Окрім цього, дбайливо та з повагою ставтесь до свого та чужого часу.

Гороскоп на 27 липня (ілюстрація: freepik.com)

Астропрогноз на суботу - на що чекати від цього дня

"27 липня з 06:46 до 08:27 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Овна", - розповіла Соловйова.

Руйнівний градус приносить чимало випробовувань та жертовних перевірок. Він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"В Овні цей градус дає багато ворогів, поразку, перепони, пастки, заздрість, лицемірство, нахабство, злісність, окультні здібності, підступність, мстивість, нестійкість характеру, слабку волю, збитки, неприємності, погані звички та погані компанії", - наголосила астролог.

"Він примушує вести нечесні ігри та створювати навколо себе хаос. Робить з людини слухняну зброю в руках злих сил. Загрожує небезпекою від вогню, вибуху, пожежі. Найбільшу небезпеку становлять гординя, страх і невміння володіти своїми емоціями, особливо в екстремальній ситуації", - додала вона.

Саме тому Соловйова радить не призначати на цей період (з 06:46 до 08:27) важливих справ, пов'язаних зі сферою відповідальності Місяця.