"Большое несчастье" ретроградного Сатурна. Астролог составила прогноз на 27 июля и дала важные советы
Астролог Катерина Соловьева составила полный прогноз на 27 июля. Она рассказала, чего нам всем ждать в эту субботу. Как оказалось, сегодня нужно проявить осторожность.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева дала важные советы на 27 июля.
Советы и главные запреты на 27 июля
В субботу, предупреждает астролог, будет неблагоприятный период для:
- новых дел
- важных решений
- стоматологических и хирургических вмешательств
- посещения парикмахерской.
Также 26 июля не стоит работать в группе, избегайте резких движений.
"Это период мудрости, постижения знаний, наук и ремесел. Любые знания легко воспринимаются и усваиваются. День достижения цели, он связан со стойкостью, вселенским законом, книгами", - рассказала Соловьева.
"Главное условие - полное сосредоточение на наиболее важной задаче и поиске необходимой информации для ее решения. Повышаются интуиция и интеллектуальные способности. Период способствует прогнозированию будущего", - добавила она.
Астролог советует:
- искать оригинальные идеи для решения старых проблем
- использовать все знания только с благими намерениями
- проявлять альтруизм
- делиться опытом с другими
- накапливать знания и информацию.
Что нужно сделать в субботу (иллюстрация: freepik.com)
День ретроградного Сатурна
27 июля, отметила Соловьева, наступает день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "большим несчастьем".
"Запомните: Сатурн щедро вознаграждает тех, кто изучает его уроки и достойно сдает ему "экзамены", проходя через его испытания", - отмечает эксперт.
"Каждый в этот день выполняет какие-либо обязательства перед собой или перед другими. Сейчас Сатурн находится в ретроградном движении", - добавила она.
Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно о стариках и о потерявших дом. Соловьева советует уделить время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим. Кроме этого, бережно и с уважением относитесь к своему и чужому времени.
Гороскоп на 27 июля (иллюстрация: freepik.com)
Астропрогноз на субботу - чего ждать от этого дня
"27 июля с 06:46 до 08:27 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Овна", - рассказала Соловьева.
Разрушительный градус приносит немало испытаний и жертвенных проверок. Он притягивает события, заставляющие страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию.
"В Овне этот градус дает много врагов, поражение, препятствия, ловушки, зависть, лицемерие, наглость, злость, оккультные способности, коварство, мстительность, неустойчивость характера, слабую волю, ущерб, неприятности, плохие привычки и плохие компании", - подчеркнула астролог.
"Он заставляет вести нечестные игры и создавать вокруг себя хаос. Делает из человека послушное оружие в руках злых сил. Угрожает опасностью от огня, взрывов, пожара. Самую большую опасность несут гордыня, страх и неумение владеть своими эмоциями, особенно в экстремальных ситуациях", - добавила она.
Поэтому Соловьева советует не назначать на этот период (с 06:46 до 08:27) важных дел, связанных со сферой ответственности Луны.
Кстати, недавно астролог рассказала,что такое "Врата Льва" и когда начинается новый Планетарный год.
Кроме того, ранее стало известно, что Вселенная осчастливит только три знака Зодиака.