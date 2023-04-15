На Великдень Землю накриє магнітна буря: чи вплине вона на свято

У середині квітня українці можуть відчути погіршення самопочуття або зміни настрою, і все через вплив магнітної бурі. Однак якщо до цього підготуватися, то можна й зовсім не відчути наслідків.

Коли відбудеться явище та як полегшити цей період для себе - читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли чекати на магнітну бурю

Сонячні спалахи відбуваються щомісяця та є різними за своєю силою. У квітні магнітна буря припадає якраз на святкування Великодня, тобто 16-17 квітня.

Вона триватиме всього два дні, а її сила становитиме 4 бали з 10. Таку магнітну бурю класифікують як середню за потужністю.

Скриншот: gismeteo.ua

Що таке магнітна буря

Це пошкодження магнітного поля Землі, які викликають спалахи на Сонці. Зміни в магнітному полі люди часто відчувають на собі через сфери здоров'я та навіть мобільного зв'язку!

Є ті, хто дуже чутливі до подібних змін у магнітному полі та відчувають найменші коливання.

Як допомогти собі під час бур

Вплив магнітних бур проявляється в усіх індивідуально. Дехто може дуже страждати протягом коливань магнітного поля, а хтось почувається, як і раніше. Проте рекомендації самодопомоги універсальні для всіх.

Насамперед потурбуйтеся про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до півночі та вставати без будильника.

Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не треба надто виснажувати себе в спортзалах різними силовими навантаженнями.

Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від кави та чаю, які містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Натомість надайте перевагу трав'яним чаям.