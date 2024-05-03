На Великдень над Землею пройде один з найсильніших метеоритних дощів: що відомо

Земля рухається навколо Сонця та стикається з потоками пилу та уламків комет і астероїдів. Це породжує метеоритний дощ, коли уламки комет падають на Землю, як правило, згораючи в атмосфері.

Комета Галлея (за офіційною назвою 1P/Галлея) обертається навколо Сонця приблизно кожні 76 років і витратила на свій поточний шлях тисячі років.

Кожного разу, коли комета проходить через внутрішню частину Сонячної системи, вона викидає пил і газ. Цей пил повільно поширювався космосом, огортаючи орбіту комети широкою смугою сміття.

Земля проходить через це сміття двічі на рік, породжуючи два знаменитих метеорних дощі. У жовтні ми отримуємо метеорний потік Оріоніди, який видно з обох півкуль і відносно добре відомий.

Але найкращий з двох потоків уламків Галлея досягає піків на початку травня – метеорний потік Ета-Акварід. Земля починає стикатися з цими уламками в середині квітня, а потім витрачає приблизно шість тижнів, перетинаючи широкий потік уламків, залишених могутньою кометою.

Метеорний потік Ета-Аквариди - це потік мусора, який залишила комета Галлея. Його найкраще буде видно у південній півкулі. Цього року потік обіцяє бути особливим, бо він збігається з Молодиком. За декілька годин до світанку небо буде дуже темним - а це створить ідеальні умови, щоб спостерігати за дощем з фрагментів відомої комети.

Крім того, за даними вчених, саме цей потік може бути значно активнішим, ніж зазвичай і стати найпотужнішим метеорним дощем XXI сторіччя.