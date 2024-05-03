На Пасху над Землей пройдет один из сильнейших метеоритных дождей: что известно

Земля движется вокруг Солнца и сталкивается с потоками пыли и обломков комет и астероидов. Это рождает метеоритный дождь, когда обломки комет падают на Землю, как правило, сгорая в атмосфере.

Комета Галлея (по официальному названию 1P/Галлея) вращается вокруг Солнца примерно каждые 76 лет и потратила на свой текущий путь тысячи лет.

Каждый раз, когда комета проходит через внутреннюю часть Солнечной системы, она выбрасывает пыль и газ. Эта пыль медленно распространялась по космосу, окутывая орбиту кометы широкой полосой мусора.

Земля проходит через этот мусор дважды в год, порождая два знаменитых метеорных дождя. В октябре мы получаем метеорный поток Ориониды, который виден из обоих полушарий и относительно хорошо известен.

Но самый лучший из двух потоков обломков Галлея достигает пиков в начале мая – метеорный поток Эта-Акварид. Земля начинает сталкиваться с этими обломками в середине апреля, а затем тратит примерно шесть недель, пересекая широкий поток обломков, оставленных могучей кометой.

Метеорный поток Эта-Аквариды – это поток мусора, который покинула комета Галлея. Его лучше всего будет видно в южном полушарии. В этом году поток обещает быть особенным, потому что он совпадает с Новолунием. За несколько часов до рассвета небо будет темным - а это создаст идеальные условия, чтобы наблюдать за дождем из фрагментов известной кометы.

Кроме того, по данным ученых, именно этот поток может быть более активным, чем обычно и стать мощным метеорным дождем XXI века.