Великдень без зайвих кілограмів: топ-5 способів, які допоможуть не переїсти

Як на Великдень не переїсти

За словами нутриціолога Олени Костюк, часто святковий стіл та аромат паски може призводити до переїдання та збільшення ваги. Щоб після свят не було важкості й здуття, варто дотримуватись простих порад.

Не голодуйте "наперед"

Це поширена помилка - "я сьогодні не їм, щоб увечері дозволити собі все". Голод провокує переїдання. Тому обов'язково потрібно починати день зі сніданку, їсти кожні 3-4 години невеликі порції.

"Раціональний день = спокійний вечір", - додала експерт.

Обирай улюблене, а не все підряд

На святковому столі завжди понад 12 страв. Не обов’язково їсти всі. Найкраще обрати 3-5 найулюбленіших і отримати задоволення без перевантаження.

Контролюй порції

Варто запам'ятати правило: 1 порція = розмір долоні. Тоді навіть найкалорійнішу страву можна їсти без шкоди, якщо тримати міру.

"Не накладай гору - їж повільно, насолоджуйся. Почуття насичення приходить через 15-20 хвилин", - пояснила нутриціолог.

Рухайтесь

Навіть 20 хвилин після обіду знижують рівень цукру, допомагають травленню,

зніме важкість у шлунку і підтримає обмін речовин.

Пийте воду

Важливо пити воду між прийомами їжі. Це знижує відчуття голоду та допомагає організму перетравити важку їжу.

Пийте склянку води до їжі і так ви з’їси менше.

"Тіло подякує травленням без "тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Скільки паски безпечно для фігури з'їсти за день

У середньому шматок паски (приблизно 100 г) містить 250-400 ккал (залежно від рецепта).

Якщо ви стежите за фігурою, то 1 шматок (50-80 г) на день буде цілком нормальною кількістю. Це приблизно половина стандартного шматка, або тоненький скибочок з чаєм/кавою.

Краще їсти паску зранку або в обід, щоб організм встиг витратити енергію. Поєднуйте з прогулянкою або легкою фізичною активністю - навіть годинна прогулянка допоможе компенсувати шматочок паски.