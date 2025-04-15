Пасха без лишних килограммов: топ-5 способов, которые помогут не переесть

Пасха - это духовный праздник, но многие превращают его в настоящий кулинарный марафон. После нескольких дней празднования многие сталкиваются с тяжестью в желудке и лишними килограммами.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как отметить праздник вкусно, но без вреда для фигуры.
По словам нутрициолога Елены Костюк, часто праздничный стол и аромат паски может приводить к перееданию и увеличению веса. Чтобы после праздников не было тяжести и вздутия, стоит придерживаться простых советов.
Не голодайте "наперед"
Это распространенная ошибка - "я сегодня не ем, чтобы вечером позволить себе все". Голод провоцирует переедание. Поэтому обязательно нужно начинать день с завтрака, есть каждые 3-4 часа небольшие порции.
"Рациональный день = спокойный вечер", - добавила эксперт.
Выбирай любимое, а не все подряд
На праздничном столе всегда более 12 блюд. Необязательно есть все. Лучше всего выбрать 3-5 самых любимых и получить удовольствие без перегрузки.
Контролируй порции
Стоит запомнить правило: 1 порция = размер ладони. Тогда даже самое калорийное блюдо можно есть без вреда, если держать меру.
"Не накладывай гору - ешь медленно, наслаждайся. Чувство насыщения приходит через 15-20 минут", - объяснила нутрициолог.
Двигайтесь
Даже 20 минут после обеда снижают уровень сахара, помогают пищеварению,
снимет тяжесть в желудке, и поддержит обмен веществ.
Пейте воду
Важно пить воду между приемами пищи. Это снижает чувство голода и помогает организму переварить тяжелую пищу.
Пейте стакан воды до еды и так вы съедите меньше.
"Тело поблагодарит пищеварением без "тяжести", - говорится в сообщении.
В среднем кусок паски (примерно 100 г) содержит 250-400 ккал (в зависимости от рецепта).
Если вы следите за фигурой, то 1 кусок (50-80 г) в день будет вполне нормальным количеством. Это примерно половина стандартного куска, или тоненький ломтик с чаем/кофе.
Лучше есть паску утром или в обед, чтобы организм успел потратить энергию. Сочетайте с прогулкой или легкой физической активностью - даже часовая прогулка поможет компенсировать кусочек паски.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Елены Костюк и сайт Nutritionix.