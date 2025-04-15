Пасха без лишних килограммов: топ-5 способов, которые помогут не переесть

Как на Пасху не переесть

По словам нутрициолога Елены Костюк, часто праздничный стол и аромат паски может приводить к перееданию и увеличению веса. Чтобы после праздников не было тяжести и вздутия, стоит придерживаться простых советов.

Не голодайте "наперед"

Это распространенная ошибка - "я сегодня не ем, чтобы вечером позволить себе все". Голод провоцирует переедание. Поэтому обязательно нужно начинать день с завтрака, есть каждые 3-4 часа небольшие порции.

"Рациональный день = спокойный вечер", - добавила эксперт.

Выбирай любимое, а не все подряд

На праздничном столе всегда более 12 блюд. Необязательно есть все. Лучше всего выбрать 3-5 самых любимых и получить удовольствие без перегрузки.

Контролируй порции

Стоит запомнить правило: 1 порция = размер ладони. Тогда даже самое калорийное блюдо можно есть без вреда, если держать меру.

"Не накладывай гору - ешь медленно, наслаждайся. Чувство насыщения приходит через 15-20 минут", - объяснила нутрициолог.

Двигайтесь

Даже 20 минут после обеда снижают уровень сахара, помогают пищеварению,

снимет тяжесть в желудке, и поддержит обмен веществ.

Пейте воду

Важно пить воду между приемами пищи. Это снижает чувство голода и помогает организму переварить тяжелую пищу.

Пейте стакан воды до еды и так вы съедите меньше.

"Тело поблагодарит пищеварением без "тяжести", - говорится в сообщении.

Сколько паски безопасно для фигуры съесть за день

В среднем кусок паски (примерно 100 г) содержит 250-400 ккал (в зависимости от рецепта).

Если вы следите за фигурой, то 1 кусок (50-80 г) в день будет вполне нормальным количеством. Это примерно половина стандартного куска, или тоненький ломтик с чаем/кофе.

Лучше есть паску утром или в обед, чтобы организм успел потратить энергию. Сочетайте с прогулкой или легкой физической активностью - даже часовая прогулка поможет компенсировать кусочек паски.