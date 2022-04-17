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Великдень или Пасха? Паска или кулич? Филолог дал четкое определение

Фото: Какая пасхальная терминология правильная (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Украина будет отмечать Пасху уже совсем скоро – 24 апреля. Самый важный христианский праздник в Украине называют Великдень. Как правильно использовать "пасхальную терминологию" объяснил один из самых известных филологов Украины, автор многих учебников украинского языка и литературы Александр Авраменко.

Об этом пишет издание Glavcom.

В своей книге "100 экспресс-уроков украинского" Авраменко обращает внимание, что в словаре украинского языка в редакции Бориса Гринченко слова "Пасха" нет вообще, а в других словарях это слово подается с разными ограничениями.

"Пасха – это название соответствующего еврейского праздника. Именно от этого названия походит слово паска – сладкий хлеб, который выпекают на Великдень. А весенний христианский праздник в украинском языке называется Великдень. В родительном падеже ударение приходится на "и", - объяснил Авраменко.

Раскрашенные куриные яйца нужно называть крашанками или же писанками.

"Нельзя говорить "яєчка", так как это слово обозначает парные мужские половые железы", - подчеркнул филолог.

Также Авраменко объяснил, что белый сладкий хлеб, который мы едим на Великдень, называется паска, во множественном языке – паски. А вот "куличи" могут быть только в русском языке и в России.

Напомним, ранее мы рассказывали о четырех главных правилах празднования Пасхи в 2022 году.

А также мы писали о том, как можно сделать писанки с помощью средств, которые есть на каждой кухне.

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Пасха