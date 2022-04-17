Великдень або Пасха? Паска або куліч? Філолог дав чітке визначення

Україна відзначатиме Великдень вже зовсім скоро - 24 квітня. Найважливіше християнське свято в Україні називають Великдень. Як правильно використовувати "Великодню термінологію" пояснив один з найвідоміших філологів України, автор багатьох підручників української мови та літератури Олександр Авраменко.
Про це пише видання Glavcom.
У своїй книзі "100 експрес-уроків української" Авраменко звертає увагу, що в словнику української мови в редакції Бориса Грінченка слова "Пасха" немає взагалі, а в інших словниках це слово подається з різними обмеженнями.
"Пасха - це назва відповідного єврейського свята. Саме від цієї назви походить слово паска – солодкий хліб, який випікають на Великдень. А весняне християнське свято в українській мові називається Великдень. У родовому відмінку наголос припадає на "и", - пояснив Авраменко.
Розфарбовані курячі яйця потрібно називати крашанками або ж писанками.
"Не можна говорити "яєчка", оскільки це слово позначає парні чоловічі статеві залози", - підкреслив філолог.
Також Авраменко пояснив, що білий солодкий хліб, який ми їмо на Великдень, називається паска, у множині мовою – паски. А ось "кулічі" можуть бути тільки в російській мові та в Росії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про чотири головні правила святкування Великодня у 2022 році.
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