Великдень 2025: головні заборони, які порушують майже всі

Великдень: походження та значення свята

Великдень - одне з найважливіших і найдавніших християнських свят, яке вшановує воскресіння Ісуса Христа після Його розп’яття. Цей день символізує перемогу життя над смертю, добра над злом і очищення людства від гріхів. Згідно з Біблією, після мученицької смерті Ісус зійшов у пекло, визволив душі праведників і воскрес, даруючи людям надію на вічне життя.

Дата святкування Великодня щороку змінюється, оскільки визначається за місячно-сонячним календарем. У 2025 році Воскресіння Христове припаде на 20 квітня - і цього разу його одночасно відзначатимуть християни обох обрядів.

В Україні це свято є офіційним і традиційно супроводжується додатковим вихідним у понеділок. Однак під час дії воєнного стану додаткові вихідні не передбачені. Тому 21 квітня 2025 року буде звичайним робочим днем. Попри це, Великдень залишається особливо важливою подією для багатьох українців.

Освячення пасок у церкви на Великдень (фото: Getty)

Що не можна робити у Великдень

На Великдень не слід сваритися, підвищувати голос чи бажати зла іншим.

Не варто займатися прибиранням, пранням або іншими домашніми справами.

Також не дозволяється ворожити, шити, в’язати або щось лагодити.

Переїдання й лінощі вважаються недоречними в такий світлий день.

Не рекомендується стригтися чи фарбувати волосся, адже це теж вважається забороненим.

Не слід виносити сміття з дому, особливо якщо там є залишки освячених продуктів.

У цей день не заведено проводити вінчання чи хрестити дітей.

Церква також має застереження щодо вмісту великоднього кошика. Не варто класти до нього кров’янку або інші страви з кров’ю, адже їхнє освячення не схвалюється. Освячувати алкоголь також небажано, окрім церковного кагору.

До того ж не рекомендується святити супи, борщі, салати чи гарячі страви - їх можна подавати на стіл, але не нести до храму.

Народні прикмети і традиції на Великдень

Існує повір’я, що сонячна та ясна погода на Великдень обіцяє щедрий урожай і тепле літо.

Якщо ж цього дня йде дощ - це на добрий врожай льону.

Холодна погода на свято може свідчити про затяжне похолодання на весь наступний тиждень.

Якщо Великдень дощовий, то, за прикметами, в травні очікується багато опадів.

У цей день заведено освячувати великодній кошик із традиційними продуктами - пасками, яйцями, салом, сиром та іншими стравами. Це відбувається після нічної служби, яка закінчується вранці. Освячені страви вважаються особливими - їм приписують цілющу силу. Після тривалого Великого посту віряни розговляються саме освяченою їжею, але спершу обов’язково читають молитву.

Згідно з традицією, першою на святковому столі має бути крашанка. Лише після цього можна куштувати інші великодні страви. Також на Великдень змінюється звичне вітання між людьми. Замість звичного "добрий день" усі кажуть "Христос Воскрес!", а відповідають словами: "Воістину Воскрес!".

У кого День ангела 20 квітня

20 квітня День ангела відзначають:

Олександр

Гаврило

Григорій

Микола

Станіслав

Федір

Оберігом для тих, хто народився 20 квітня, вважається лал. Цей коштовний камінь хоч і не дуже відомий широкому загалу, проте має велику цінність у ювелірній справі. Ще з давніх часів лал використовували як засіб для зцілення від нервових хвороб. Йому приписують здатність заспокоювати тривогу та знімати стрес.