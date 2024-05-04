Великдень 2024: що категорично заборонено робити та їсти, головні традиції свята

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Головні традиції Великодня

Цього дня традиційно освячують великодні кошики, у які зазвичай віряни кладуть паски, крашанки та сало, сир та інші продукти. Це відбувається після служби, яка триває усю ніч, зранку.

Вважається, що усі освячені продукти та речі отримують особливу силу. Великодню передував Великий піст, а тому на свято віряни традиційно розговляються. Вони їдять саме ті продукти, які освятили у церкві. Але трапеза починається лише після молитви.

Ввжається, що першим потрібно з'їсти яйце. А вже потім можна ласувати усім іншим.

Також на Великдень люди по-особливому вітаються. Замість "добрий день" кажуть "Христос Воскрес!". А у відповідь на це говорять такі слова: "Воістину Воскрес!".

Що варто зробити на Великдень (ілюстрація: Getty Images)

Що заборонено робити на Великдень

Існує чимало заборон на Великдень. Зокрема, на свято не варто:

сваритися та лаятися

влаштовувати прибирання та займатися хатніми справами

ворожити

шити, в'язати

переїдати та лінуватися

стригти та фарбувати волосся

виносити сміття, а особливо викидати освячені продукти

вінчатися

хрестити дітей.

Що не можна святити та їсти на Великдень

Не варто класти у великодній кошик кров'янку, адже церква не схвалює освячення страв з кров'ю. Також не слід святити алкоголь, окрім кагору. Також варто утриматися від вживання спиртних напоїв. Звісно, йдеться про все, що не є кагором.

На Великдень не варто святити різні страви, такі як супи, борщі та салати. Ви можете приготувати закуски та другі страви на святковий стіл, але класти їх у кошик не потрібно.

Чи можна святити алкоголь на Великдень (ілюстрація: Віталій Носач, РБК-Україна)

Чи варто дарувати подарунки на Великдень

Існує думка, що на це свято нібито потрібно щось дарувати. Втім, церква цю традицію спростовує.

"Такої традиції немає. Просто люди ходять один до одного в гості, вітають словами "Христос воскрес - Воістину воскрес". Ну й обмінюються великодніми яйцями, писанками. А подарунки можна дарувати щодня. Тобто традиції з подарунками до Великодня немає", - розповів митрополит Переяславський та Вишневський.

Прикмети на Великдень

Вважається, що якщо на свято буде гарна погода - врожай буде щедрим, а літо - теплим. Існують й інші прикмети, серед яких такі: