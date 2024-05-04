Пасха 2024: что категорически запрещено делать и есть, главные традиции праздника

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Главные традиции Пасхи

В этот день традиционно освящают пасхальные корзины, в которые верующие обычно кладут паски, яйца и сало, сыр и другие продукты. Это происходит после службы, которая длится всю ночь, с утра.

Считается, что все освященные продукты и вещи обретают особую силу. Пасхе предшествовал Великий пост, а потому на праздник верующие традиционно разговляются. Они едят именно те продукты, которые освятили в церкви. Но трапеза начинается только после молитвы.

Считается, что первым нужно съесть яйцо. А уже потом можно лакомиться всем остальным.

Также на Пасху люди по-особому здороваются. Вместо "добрый день" говорят "Христос Воскрес!". А в ответ на это говорят такие слова: "Воистину Воскрес!".

Что нужно сделать на Пасху (иллюстрация: Getty Images)

Что запрещено делать на Пасху

Существует множество запретов на Пасху. В частности, на праздник не стоит:

ссориться и ругаться

устраивать уборку и заниматься домашними делами

гадать

шить, вязать

переедать и лениться

стричь и красить волосы

выносить мусор, а особенно выбрасывать освященные продукты

венчаться

крестить детей.

Что нельзя святить и есть на Пасху

Не стоит класть в пасхальную корзину кровянку, ведь церковь не одобряет освящение блюд с кровью. Также не следует святить алкоголь, кроме кагора. Также следует воздержаться от употребления спиртных напитков. Конечно, речь идет обо всем, что не является кагором.

На Пасху не стоит святить разные блюда, такие как супы, борщи и салаты. Вы можете приготовить закуски и второе блюдо на праздничный стол, но класть их в корзину не нужно.

Можно ли святить алкоголь на Пасху (иллюстрация: Виталий Носач, РБК-Украина)

Стоит ли дарить подарки на Пасху

Существует мнение, что на этот праздник будто бы нужно что-то дарить. Впрочем, церковь эту традицию опровергает.

"Такой традиции нет. Просто люди ходят друг к другу в гости, поздравляют словами "Христос воскрес - Воистину воскрес". Ну и обмениваются пасхальными яйцами, писанками. А подарки можно дарить каждый день. То есть традиции с подарками к Пасхе нет", - рассказал митрополит Переяславский и Вишневский .

Приметы на Пасху

Считается, что если на праздник будет хорошая погода - урожай будет щедрым, а лето - теплым. Существуют и другие приметы, среди которых: