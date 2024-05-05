Великдень 2024: найкрасивіші вітання у віршах, картинках і прозі

Привітання у прозі

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Вітаємо Вас з Великоднем! Прийміть наші чистосердечні привітання з цим світлим святом.

Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесне життя увінчається славою. Здоров’я, миру, поміркованості вам і вашим родинам у поступах на життєвих дорогах. Нехай господня ласка вас зігріває і навчає щастя. Воскресіння - це торжество справедливості і перемоги добра над злом, це утвердження віри і надії у серці кожного.

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Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням! Світла і добра, благоденства і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя дому вашому, вам, рідним і близьким. Христос воскрес!

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Христос Воскрес! Вітаю зі святом Великодня і від душі бажаю зберігати в своєму серці вогник любові, надії і віри, який завжди буде вести до світлого щастя. Бажаю всіх благ вашій родині, здоров'я, миру і достатку, щирої радості і таких же великих чудес в житті, як це свято.

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Сьогодні воскреслий Христос проходить крізь зачинені двері в оселю кожного, хто вірить, благословляє та огортає своєю Любов’ю наші серця. Не тратьте віри, любіть, даруйте надію своїм ближнім. Щиро зичимо Вашим родинам здоров’я та Божої опіки.

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Христос воскрес! У це світле і чисте свято бажаю вашому дому добра і благодаті. Нехай на душі завжди буде спокійно, над головою - мирне і ясне небо, а поруч - надійні і вірні друзі. Бажаю, щоб Великдень приніс вам тепло і радість у серці. Нехай Господь дарує вам свою любов і міцну віру в душі.

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Вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Христового! Нехай в цей день не турбують печалі і турботи. Нехай свята Пасха принесе вам надію і впевненість у майбутньому, а серце наповниться світлом і теплом. Нехай Божа милість висвітлює вам шлях, а в родині панує мир і любов. Христос Воскрес!

Привітання у віршах

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Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем - повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

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Христос воскрес - квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов’їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Усім міцного здоров’я!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом заспіваймо.

***

Писанок веселий візерунок,

Кошик шинки, хрону, ковбаси,

Воскресіння Божого дарунок,

Посвятивши з церкви принеси.

І збери усю свою родину,

Паски кожному по скибочці роздай,

Помолись за неньку Україну,

За батьків, дітей і за наш край.

***

Явилась милість нам Господня!

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня,

Вітаю щиро кожну я сім’ю!

Бажаю щастя й злагоди в родині,

Та благодаті Божої з небес!

І хай по всій лунає Україні:

- Христос Воскрес!

- Воістину Воскрес!

***

Хай божа матір вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

- Христос Воскрес!

- Христос Воскрес!

- Христос Воскрес!

Щастя, миру, злагоди!

***

Нехай у вашій домівці радість панує,

Христос рожденний мир вам дарує.

Бажаєм щастя і здоров'я,

Бажаєм мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Смачної паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

За столом зібралась

Вся наша родина,

Святкує Великдень

Рідна Україна.

Із тими святами

Я усіх вітаю,

Свяченим яєчком

Всіх благословляю.