Пасха 2024: самые красивые поздравления в стихах, картинках и прозе

Приветствие в прозе

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Поздравляем вас с Пасхой! Примите наши чистосердечные поздравления с этим светлым праздником.

Пусть это радостное событие утверждает наши убеждения о том, что достойные терпения награждаются победой, а честная жизнь увенчается славой. Здоровья, мира, умеренности вам и вашим семьям в продвижении на жизненных дорогах. Пусть Господня ласка Вас согревает и учит счастью. Воскресение - это торжество справедливости и победы добра над злом, это утверждение веры и надежды в сердце каждого.

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Поздравляем со Светлым Воскресением Христовым! Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, вам, родным и близким. Христос воскрес!

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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи и от души желаю хранить в своем сердце огонек любви, надежды и веры, который всегда будет вести к светлому счастью. Желаю всех благ вашей семье, здоровья, мира и изобилия, искренней радости и столь же великих чудес в жизни, как этот праздник.

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Сегодня воскресший Христос проходит сквозь закрытую дверь в дом каждого, кто верит, благословляет и окутывает своей Любовью наши сердца. Не теряйте веры, любите, дарите надежду своим ближним. Искренне желаем вашим семьям здоровья и Божьей опеки.

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Христос воскрес! В этот светлый и чистый праздник желаю вашему дому добра и благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой - мирное и ясное небо, а рядом - надежные и верные друзья. Желаю, чтобы Пасха принесла вам тепло и радость в сердце. Пусть Господь дарит вам свою любовь и крепкую веру в души.

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Поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Христова! Пусть в этот день не беспокоят печали и заботы. Пусть святая Пасха принесет вам надежду и уверенность в будущем, а сердце наполнится светом и теплом. Пусть милость Божия освещает вам путь, а в семье царит мир и любовь. Христос Воскрес!

Приветствие в стихах

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Со светлой Пасхой поздравляю!

Пусть жизнь наполнит благодать,

Тепла и радости желаю,

Печалям дверь не открывать!

Пусть добрый Ангел за спиною

Тебя от горя защитит,

Достатком, счастьем и покоем

Тебя пусть небо наградит!

***

Христос Воскрес!

Сегодня праздник,

От земли и до небес,

Сегодня всем добра желают

И несомненно ждут чудес!

В день Пасхи светлой,

Пусть не будет зла,

Чтоб править в мире,

Лишь доброта могла!

***

Вот и чудо из чудес:

Говорят, Христос Воскрес.

Счастья, нежности, тепла,

Неба ясного, добра!

Пусть исполнятся мечты

В мире, полном красоты,

Радость будет каждый миг

И везет в делах любых!

***

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

Пришла к нам вновь

Благая весть!

Желаю в вере и любви

Идти по жизни и цвести.

Обиды пусть отпустят вас,

Добро пускай царит средь нас.

И пусть из счастья и чудес

Ваш день сегодня сложится.

Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Пусть сердце не тревожится!

***

Христос воскрес, воистину воскрес!

Сегодня повторяем вновь и вновь,

Вокруг весна и полон мир чудес,

И в каждом сердце светится любовь.

Христос воскрес! Пусть в доме будет доброта,

Пусть не встречаются ненастья,

Пусть окружают вас всегда,

Надежда в лучшее и вера в счастье.

***

От души желаю

Доброй, светлой Пасхи.

Пусть у вашей жизни

Не померкнут краски.

Пусть в ней будут радость,

Счастье и здоровье,

Доброты вам, мира,

Нежности с любовью.

Пусть любой денек ваш

Будет чист и весел.

С праздником прекрасным,

Христос Воскрес!

***

В этот праздник светлой Пасхи

Пожелаем вам добра,

Чтобы жизнь была, как в сказке,

Мира, солнца и тепла,

Дому вашему улыбок,

Чтобы радость в нем жила,

И конечно, от ошибок

Пусть хранит вас Бог всегда!

***

С Пасхой вас, Христос воскрес!

Льется яркий свет с небес.

Пусть очистится душа,

Легче станет вам дышать.

Все проблемы пусть уйдут

И обиды унесут.

Пусть к вам в дом придет добро,

Будет в нем всегда светло.

***

Светлой Пасхи! Счастья, света,

Солнца ясного рассвета,

Тишины в душе, в сердцах,

Мира и любви в домах.

Мы желаем христианам

Новой жизни без обмана,

Без болезней, зла и бед,

Бога выполнять Завет.

"С Пасхой!" - слышится с небес:

Бог воистину воскрес!