Великдень 2024: найкрасивіші вітання у віршах, картинках і прозі
Українці цьогоріч відзначають Великдень 5 травня. У цей день потрібно привітати рідних, близьких та знайомих зі світлим святом Господнього Воскресіння.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться найкрасивішими привітаннями з Великоднем у прозі, віршах і картинках.
Привітання у прозі
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Вітаємо Вас з Великоднем! Прийміть наші чистосердечні привітання з цим світлим святом.
Нехай ця радісна подія утверджує наші переконання про те, що достойні терпіння нагороджуються перемогою, а чесне життя увінчається славою. Здоров’я, миру, поміркованості вам і вашим родинам у поступах на життєвих дорогах. Нехай господня ласка вас зігріває і навчає щастя. Воскресіння - це торжество справедливості і перемоги добра над злом, це утвердження віри і надії у серці кожного.
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Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням! Світла і добра, благоденства і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя дому вашому, вам, рідним і близьким. Христос воскрес!
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Христос Воскрес! Вітаю зі святом Великодня і від душі бажаю зберігати в своєму серці вогник любові, надії і віри, який завжди буде вести до світлого щастя. Бажаю всіх благ вашій родині, здоров'я, миру і достатку, щирої радості і таких же великих чудес в житті, як це свято.
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Сьогодні воскреслий Христос проходить крізь зачинені двері в оселю кожного, хто вірить, благословляє та огортає своєю Любов’ю наші серця. Не тратьте віри, любіть, даруйте надію своїм ближнім. Щиро зичимо Вашим родинам здоров’я та Божої опіки.
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Христос воскрес! У це світле і чисте свято бажаю вашому дому добра і благодаті. Нехай на душі завжди буде спокійно, над головою - мирне і ясне небо, а поруч - надійні і вірні друзі. Бажаю, щоб Великдень приніс вам тепло і радість у серці. Нехай Господь дарує вам свою любов і міцну віру в душі.
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Вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Христового! Нехай в цей день не турбують печалі і турботи. Нехай свята Пасха принесе вам надію і впевненість у майбутньому, а серце наповниться світлом і теплом. Нехай Божа милість висвітлює вам шлях, а в родині панує мир і любов. Христос Воскрес!
Привітання у віршах
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Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем - повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх Вам світань!
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Христос воскрес - квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов’їна.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Усім міцного здоров’я!
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Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
"Христос воскрес!" усі разом заспіваймо.
***
Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.
***
Явилась милість нам Господня!
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня,
Вітаю щиро кожну я сім’ю!
Бажаю щастя й злагоди в родині,
Та благодаті Божої з небес!
І хай по всій лунає Україні:
- Христос Воскрес!
- Воістину Воскрес!
***
Хай божа матір вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
- Христос Воскрес!
- Христос Воскрес!
- Христос Воскрес!
Щастя, миру, злагоди!
***
Нехай у вашій домівці радість панує,
Христос рожденний мир вам дарує.
Бажаєм щастя і здоров'я,
Бажаєм мудрості і сил,
Щоб кожен день уже сьогодні,
Лиш тільки радість приносив!
***
Смачної паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!
***
За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.
Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.
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