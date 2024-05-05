Пасха 2024: самые красивые поздравления в стихах, картинках и прозе
Украинцы отмечают Пасху 5 мая. В этот день нужно поздравить родных, близких и знакомых со светлым праздником Воскресения Господня.
РБК-Украина (проект Styler) делится самыми красивыми поздравлениями с Пасхой в прозе, стихах и картинках.
Приветствие в прозе
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Поздравляем вас с Пасхой! Примите наши чистосердечные поздравления с этим светлым праздником.
Пусть это радостное событие утверждает наши убеждения о том, что достойные терпения награждаются победой, а честная жизнь увенчается славой. Здоровья, мира, умеренности вам и вашим семьям в продвижении на жизненных дорогах. Пусть Господня ласка Вас согревает и учит счастью. Воскресение - это торжество справедливости и победы добра над злом, это утверждение веры и надежды в сердце каждого.
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Поздравляем со Светлым Воскресением Христовым! Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, вам, родным и близким. Христос воскрес!
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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи и от души желаю хранить в своем сердце огонек любви, надежды и веры, который всегда будет вести к светлому счастью. Желаю всех благ вашей семье, здоровья, мира и изобилия, искренней радости и столь же великих чудес в жизни, как этот праздник.
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Сегодня воскресший Христос проходит сквозь закрытую дверь в дом каждого, кто верит, благословляет и окутывает своей Любовью наши сердца. Не теряйте веры, любите, дарите надежду своим ближним. Искренне желаем вашим семьям здоровья и Божьей опеки.
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Христос воскрес! В этот светлый и чистый праздник желаю вашему дому добра и благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой - мирное и ясное небо, а рядом - надежные и верные друзья. Желаю, чтобы Пасха принесла вам тепло и радость в сердце. Пусть Господь дарит вам свою любовь и крепкую веру в души.
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Поздравляю вас со светлым праздником Воскресения Христова! Пусть в этот день не беспокоят печали и заботы. Пусть святая Пасха принесет вам надежду и уверенность в будущем, а сердце наполнится светом и теплом. Пусть милость Божия освещает вам путь, а в семье царит мир и любовь. Христос Воскрес!
Приветствие в стихах
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Со светлой Пасхой поздравляю!
Пусть жизнь наполнит благодать,
Тепла и радости желаю,
Печалям дверь не открывать!
Пусть добрый Ангел за спиною
Тебя от горя защитит,
Достатком, счастьем и покоем
Тебя пусть небо наградит!
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Христос Воскрес!
Сегодня праздник,
От земли и до небес,
Сегодня всем добра желают
И несомненно ждут чудес!
В день Пасхи светлой,
Пусть не будет зла,
Чтоб править в мире,
Лишь доброта могла!
***
Вот и чудо из чудес:
Говорят, Христос Воскрес.
Счастья, нежности, тепла,
Неба ясного, добра!
Пусть исполнятся мечты
В мире, полном красоты,
Радость будет каждый миг
И везет в делах любых!
***
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Пришла к нам вновь
Благая весть!
Желаю в вере и любви
Идти по жизни и цвести.
Обиды пусть отпустят вас,
Добро пускай царит средь нас.
И пусть из счастья и чудес
Ваш день сегодня сложится.
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Пусть сердце не тревожится!
***
Христос воскрес, воистину воскрес!
Сегодня повторяем вновь и вновь,
Вокруг весна и полон мир чудес,
И в каждом сердце светится любовь.
Христос воскрес! Пусть в доме будет доброта,
Пусть не встречаются ненастья,
Пусть окружают вас всегда,
Надежда в лучшее и вера в счастье.
***
От души желаю
Доброй, светлой Пасхи.
Пусть у вашей жизни
Не померкнут краски.
Пусть в ней будут радость,
Счастье и здоровье,
Доброты вам, мира,
Нежности с любовью.
Пусть любой денек ваш
Будет чист и весел.
С праздником прекрасным,
Христос Воскрес!
***
В этот праздник светлой Пасхи
Пожелаем вам добра,
Чтобы жизнь была, как в сказке,
Мира, солнца и тепла,
Дому вашему улыбок,
Чтобы радость в нем жила,
И конечно, от ошибок
Пусть хранит вас Бог всегда!
***
С Пасхой вас, Христос воскрес!
Льется яркий свет с небес.
Пусть очистится душа,
Легче станет вам дышать.
Все проблемы пусть уйдут
И обиды унесут.
Пусть к вам в дом придет добро,
Будет в нем всегда светло.
***
Светлой Пасхи! Счастья, света,
Солнца ясного рассвета,
Тишины в душе, в сердцах,
Мира и любви в домах.
Мы желаем христианам
Новой жизни без обмана,
Без болезней, зла и бед,
Бога выполнять Завет.
"С Пасхой!" - слышится с небес:
Бог воистину воскрес!
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