Великдень 2023: коли буде комендантська година у різних областях України

На Великдень у кількох областях скоротять дію комендантської години, а в одній області повністю її скасують на великодню ніч. У більшості міст обмеження діятимуть з 00:00 години до 05:00 або 06:00 години.
Як діятиме комендантська година у різних областях України на Великдень – читайте у матеріалі нижче.
Храми та собори будуть відкриті для вечірніх служб та освячення великодніх кошиків 15 квітня – з 15:00 до 23:00. Ранкові служби розпочнуться з 05:00 ранку 16 квітня.
Комендантська година діятиме у столиці у звичайному режимі – з 00:00 до 05:00. Однак віруючим, які прийдуть на нічну службу великодньої ночі до початку комендантської години, дозволено залишатися в храмах до ранку. Залишати храми, перебувати у громадських місцях чи на вулиці – заборонено.
Бажано, щоб усі віруючі заздалегідь дізналися місце розташування укриттів, що знаходяться поблизу. І при повітряній тривозі священнослужителі, а також парафіяни повинні обов'язково перейти до найближчого укриття.
Вінницька область – з 00:00 до 05:00
Волинська область - з 00:00 до 05:00
Дніпропетровська область – з 00:00 до 05:00 (є виняток у кількох громадах)
Донецька область – з 21:00 до 05:00
Житомирська область – з 00:00 до 05:00
Запорізька область – з 23:00 до 05:00
Івано-Франківська область - з 00:00 до 05:00
Кіровоградська область - з 23:00 до 05:00 (у Кропивницькому - з 00:00 до 04:00)
Луганська область – з 21:00 до 05:00
Львівська область – з 00:00 до 05:00
Миколаївська область - з 00:00 до 05:00 (Очаківська громада - з 23:00 до 05:00)
Одеська область - з 00:00 до 05:00
Полтавська область – з 00:00 до 05:00
Рівненська область – з 00:00 до 05:00 (після 23:00 усі церкви будуть закриті)
Сумська область – з 23:00 до 04:00
Полтавська область - з 00:00 до 04:00
Тернопільська область – з 23:00 до 05:00
Харківська область - з 23:00 до 05:00
Херсонська область – з 20:00 до 06:00
Хмельницька область – з 00:00 до 03:00
Черкаська область – з 00:00 до 04:00
Чернівецька область – з 00:00 до 04:00
Чернігівська область – з 23:00 до 04:00
На Закарпатті комендантську годину скасували й віруючі зможуть вільно відвідувати храми та нічні служби.
Крім того, у прифронтових зонах заборонили відвідувати цвинтарі на великодні свята. Така заборона діє у Херсонській та Харківській областях.
У ніч на 16 квітня головні богослужіння транслюватимуться онлайн на центральних телевізійних каналах, на каналах ПЦУ на YouTube, а також на сторінці у Facebook. Українців просять по можливості не відвідувати церкву, а приєднатися до богослужінь онлайн.
До речі, раніше ми розповідали про те, як на Великдень працюватимуть головні храми та церкви у Києві.
Також ми писали про те, як віруючі зможуть відвідати нічні служби у храмах на Великдень.