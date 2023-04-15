Великдень 2023: коли буде комендантська година у різних областях України

Київ та Київська область

Храми та собори будуть відкриті для вечірніх служб та освячення великодніх кошиків 15 квітня – з 15:00 до 23:00. Ранкові служби розпочнуться з 05:00 ранку 16 квітня.

Комендантська година діятиме у столиці у звичайному режимі – з 00:00 до 05:00. Однак віруючим, які прийдуть на нічну службу великодньої ночі до початку комендантської години, дозволено залишатися в храмах до ранку. Залишати храми, перебувати у громадських місцях чи на вулиці – заборонено.

Бажано, щоб усі віруючі заздалегідь дізналися місце розташування укриттів, що знаходяться поблизу. І при повітряній тривозі священнослужителі, а також парафіяни повинні обов'язково перейти до найближчого укриття.

Комендантська година в областях

Вінницька область – з 00:00 до 05:00

Волинська область - з 00:00 до 05:00

Дніпропетровська область – з 00:00 до 05:00 (є виняток у кількох громадах)

Донецька область – з 21:00 до 05:00

Житомирська область – з 00:00 до 05:00

Запорізька область – з 23:00 до 05:00

Івано-Франківська область - з 00:00 до 05:00

Кіровоградська область - з 23:00 до 05:00 (у Кропивницькому - з 00:00 до 04:00)

Луганська область – з 21:00 до 05:00

Львівська область – з 00:00 до 05:00

Миколаївська область - з 00:00 до 05:00 (Очаківська громада - з 23:00 до 05:00)

Одеська область - з 00:00 до 05:00

Полтавська область – з 00:00 до 05:00

Рівненська область – з 00:00 до 05:00 (після 23:00 усі церкви будуть закриті)

Сумська область – з 23:00 до 04:00

Полтавська область - з 00:00 до 04:00

Тернопільська область – з 23:00 до 05:00

Харківська область - з 23:00 до 05:00

Херсонська область – з 20:00 до 06:00

Хмельницька область – з 00:00 до 03:00

Черкаська область – з 00:00 до 04:00

Чернівецька область – з 00:00 до 04:00

Чернігівська область – з 23:00 до 04:00

У яких областях внесли зміни

На Закарпатті комендантську годину скасували й віруючі зможуть вільно відвідувати храми та нічні служби.

Крім того, у прифронтових зонах заборонили відвідувати цвинтарі на великодні свята. Така заборона діє у Херсонській та Харківській областях.

У ніч на 16 квітня головні богослужіння транслюватимуться онлайн на центральних телевізійних каналах, на каналах ПЦУ на YouTube, а також на сторінці у Facebook. Українців просять по можливості не відвідувати церкву, а приєднатися до богослужінь онлайн.