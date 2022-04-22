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Великая суббота: что строго запрещено и самый большой грех накануне Пасхи

Фото: Великая суббота 2022 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Великая, или Страстная суббота посвящается таким библейским событиям, как погребение и пребывание в гробу тела Иисуса Христа. В этот день стоит делать последние приготовления к Пасхе, однако существует немало запретов.

Что можно и нельзя делать в канун Пасхи, читайте ниже в нашем материале Styler.

Что нельзя делать в Великую субботу

  • Все еще продолжается пост, поэтому нельзя есть мясо, молоко, яйца и так далее. В этот день соблюдают сухоядение - термически обработанную пищу не употребляют.
  • Употреблять спиртные напитки, громко веселиться, кричать, петь, развлекаться нельзя.
  • Не стоит купаться, ходить на рыбалку, охоту, а также ходить на кладбище.
  • Рукоделие, работа в огороде, саду, тяжелые домашние дела - все это под запретом в субботу.
  • Исключается вся тяжелая физическая работа, особенно это касается различных строительных дел.

Большим грехом считаются ссоры, конфликты, злословие. Также в этот день нельзя лгать, осуждать других, сплетничать, а также отказывать просящим о помощи.

Считается, кто Страстную субботу проведет в радости и веселье, будет пить и куролесить, очень пожалеет о запретной гульбе: весь год он будет плакать и грустить аж до следующей Пасхи.

Что нужно делать в Великую субботу

Помогайте другим в этот день: близким, родным, посторонним. Можно сделать благотворительный взнос - главное, что от души.

Также в Страстную субботу завершают все финальные приготовления к Пасхе: красят яйца, пекут паски и готовят последние блюда к праздничному столу.

Ранее мы писали, как испечь паску без дрожжей, которая будет готова уже через час.

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Пасха