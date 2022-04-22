Великая суббота: что строго запрещено и самый большой грех накануне Пасхи

Что нельзя делать в Великую субботу

Все еще продолжается пост, поэтому нельзя есть мясо, молоко, яйца и так далее. В этот день соблюдают сухоядение - термически обработанную пищу не употребляют.

Употреблять спиртные напитки, громко веселиться, кричать, петь, развлекаться нельзя.

Не стоит купаться, ходить на рыбалку, охоту, а также ходить на кладбище.

Рукоделие, работа в огороде, саду, тяжелые домашние дела - все это под запретом в субботу.

Исключается вся тяжелая физическая работа, особенно это касается различных строительных дел.

Большим грехом считаются ссоры, конфликты, злословие. Также в этот день нельзя лгать, осуждать других, сплетничать, а также отказывать просящим о помощи.

Считается, кто Страстную субботу проведет в радости и веселье, будет пить и куролесить, очень пожалеет о запретной гульбе: весь год он будет плакать и грустить аж до следующей Пасхи.

Что нужно делать в Великую субботу

Помогайте другим в этот день: близким, родным, посторонним. Можно сделать благотворительный взнос - главное, что от души.

Также в Страстную субботу завершают все финальные приготовления к Пасхе: красят яйца, пекут паски и готовят последние блюда к праздничному столу.