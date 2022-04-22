Великая суббота: что строго запрещено и самый большой грех накануне Пасхи

Великая, или Страстная суббота посвящается таким библейским событиям, как погребение и пребывание в гробу тела Иисуса Христа. В этот день стоит делать последние приготовления к Пасхе, однако существует немало запретов.
Что можно и нельзя делать в канун Пасхи, читайте ниже в нашем материале Styler.
Большим грехом считаются ссоры, конфликты, злословие. Также в этот день нельзя лгать, осуждать других, сплетничать, а также отказывать просящим о помощи.
Считается, кто Страстную субботу проведет в радости и веселье, будет пить и куролесить, очень пожалеет о запретной гульбе: весь год он будет плакать и грустить аж до следующей Пасхи.
Помогайте другим в этот день: близким, родным, посторонним. Можно сделать благотворительный взнос - главное, что от души.
Также в Страстную субботу завершают все финальные приготовления к Пасхе: красят яйца, пекут паски и готовят последние блюда к праздничному столу.
Ранее мы писали, как испечь паску без дрожжей, которая будет готова уже через час.