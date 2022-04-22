Велика субота: що суворо заборонено і найбільший гріх у переддень Великодня

Велика, або Страсна субота присвячується таким Біблійним подіям, як поховання та перебування в труні тіла Ісуса Христа. В цей день варто робити останні приготування до Великодня, проте існує чимало заборон.
Що можна і не можна робити в переддень Великодня - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Великим гріхом вважаються сварки, конфлікти, лихослів'я. Також в цей день не можна брехати, засуджувати інших, пліткувати, а також відмовляти тим, хто просить про допомогу.
Вважається, хто Страсну суботу проведе в радості й веселощі, буде випивати й колобродити, дуже пошкодує про заборонену гульню: весь рік він буде плакати та сумувати аж до наступного Великодня.
Допомагайте іншим в цей день: близьким, рідним, стороннім. Можна зробити благодійний внесок - головне, що від душі.
Також у Страсну суботу завершують всі фінальні приготування до Великодня: фарбують яйця, печуть пасочки та готують останні страви до святкового столу.
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