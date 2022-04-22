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Велика субота: що суворо заборонено і найбільший гріх у переддень Великодня

Фото: Велика субота 2022 (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Велика, або Страсна субота присвячується таким Біблійним подіям, як поховання та перебування в труні тіла Ісуса Христа. В цей день варто робити останні приготування до Великодня, проте існує чимало заборон.

Що можна і не можна робити в переддень Великодня - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що не можна робити у Велику суботу

  • Все ще триває пост, тому не можна їсти м'ясо, молоко, яйця і так далі. В цей день дотримуються сухоїдіння - термічно оброблену їжу не вживають.
  • Вживати спиртні напої, гучно веселитися, кричати, співати, розважатися не можна.
  • Не варто купатися, ходити на риболовлю, полювання, а також ходити на цвинтар.
  • Рукоділля, робота в городі, саду, важкі хатні справи - все це під забороною в суботу.
  • Виключається вся важка фізична робота, особливо це стосується різних будівельних справ.

Великим гріхом вважаються сварки, конфлікти, лихослів'я. Також в цей день не можна брехати, засуджувати інших, пліткувати, а також відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Вважається, хто Страсну суботу проведе в радості й веселощі, буде випивати й колобродити, дуже пошкодує про заборонену гульню: весь рік він буде плакати та сумувати аж до наступного Великодня.

Що потрібно робити у Велику суботу

Допомагайте іншим в цей день: близьким, рідним, стороннім. Можна зробити благодійний внесок - головне, що від душі.

Також у Страсну суботу завершують всі фінальні приготування до Великодня: фарбують яйця, печуть пасочки та готують останні страви до святкового столу.

Раніше ми писали, як спекти паску без дріжджів, яка буде готова вже через годину.

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