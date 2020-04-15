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Великая среда 2020: главные запреты и приметы этого дня

STYLERЖизнь    15.04.2020 - 06:14
Великая среда 2020: главные запреты и приметы этого дня
Праздник 15 апреля (Коллаж РБК-Украина)

Страстная среда в 2020 году приходится на 15 апреля

Какой сегодня праздник. 15 апреля 2020 года у всех христиан Великая среда - то есть третий день Страстной недели, которая закончится Воскресением Христовым или Пасхой (19 апреля). Все православные и священники вспоминают, как Иуда Искариот решил продать Иисуса Христа за 30 серебряных монет, а также грешную женщину, которая омыла ноги Христа и помазала их миром и тем самым подготовила его к погребению. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами.

День ангела справляют Георгий и Григорий, Ефим и Тит.

Считается, что Господь искупил грехи людей, и после Великой среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы. В этот день верующие стараются исповедоваться.

В церкви считают, что в Страстную среду полагается сухоядение: можно есть хлеб, воду, соль, сырые овощи и фрукты, орехи и мед. Также следует помнить о главных запретах: нельзя рубить дрова, шить, вязать, вышивать; конфликтовать, ругаться матом, думать о плохом.

В Страстную среду нужно облиться святой водой. А вот вытираться полотенцем - не нужно. Влага должна высохнуть сама. Этот обряд символизирует очищение и необходим при подготовке к исповеди.

Главные приметы этого дня:

  • Заготовленные в среду пасхальные яйца пролежат дольше и не потеряют своей свежести.
  • В среду непременно нужно что-то протереть, соскоблить, почистить – это принесет мир и гармонию в дом.
  • Если сегодня умыться ледяной проточной водой - все горести уйдут.
  • Если лед на реках уже сошел – в этом году будет хорошая рыбная ловля;
  • Вода в реке медленно течет – к неурожаю;
  • Перепел или глухарь кричит – к богатому сбору хлеба;
  • Голуби воркуют – к потеплению;

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя врать, обманывать и обижать родителей.
  • Нельзя рубить дрова,
  • Шить, вязать, вышивать;
  • Конфликтовать, ругаться матом, думать о плохом.

Ранее мы писали о том, что глава УГКЦ Святослав (Шевчук) позволил парафиянам до окончания карантина не исповедоваться и не причащаться.

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