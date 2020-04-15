Велика середа 2020: головні заборони і прикмети цього дня

Свято 15 квітня (Колаж РБК-Україна)

Страсна середа в 2020 році припадає на 15 квітня

Яке сьогодні свято. 15 квітня 2020 року у всіх християн Велика середа - тобто третій день Страсного тижня, яка закінчиться Воскресінням Христовим або Великоднем (19 квітня). Всі православні священики згадують, як Іуда Іскаріот вирішив продати Ісуса Христа за 30 срібних монет, а також грішну жінку, яка омила ноги Христа і помазала їх миром і тим самим підготувала його до поховання. У храмі востаннє на Страсному тижні читається молитва з поклонами.

День ангела справляють Георгій і Григорій, Юхим і Тит.

Вважається, що Господь спокутував гріхи людей, і після Великої середи поклони під час літургії скасовуються до Трійці. В цей день віруючі намагаються сповідатися.

У церкві вважають, що в Страсну середу має бути сухоїдіння: можна їсти хліб, воду, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи і мед. Також слід пам'ятати про головні заборони: не можна рубати дрова, шити, в'язати, вишивати; конфліктувати, лаятися матом, думати про погане.

У Страсну середу потрібно облитися святою водою. А ось витиратися рушником - не потрібно. Волога повинна висохнути сама. Цей обряд символізує очищення і необхідний при підготовці до сповіді.

Головні прикмети цього дня:

Заготовлені в середу великодні яйця пролежать довше і не втратять своєї свіжості.

У середу неодмінно треба щось протерти, зіскоблити, почистити – це принесе мир і гармонію в будинок.

Якщо сьогодні вмитися крижаною проточною водою - всі прикрощі підуть.

Якщо лід на річках вже зійшов – в цьому році буде гарна риболовля;

Вода в річці тече повільно – до неврожаю;

Перепел або глухар кричить – до багатого збору хліба;

Голуби воркують – до потепління;

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна брехати, обманювати і ображати батьків.

Не можна рубати дрова,

Шити, в'язати, вишивати;

Конфліктувати, лаятися матом, думати про погане.

Раніше ми писали про те, що глава УГКЦ Святослав (Шевчук) дозволив парафіянам до закінчення карантину не сповідатися і не причащатися.