Велика підводна таємниця планети: що приховує "японська Атлантида" Йонаґуні

Відкриття та перші враження

Комплекс був випадково відкритий японським дайвером Кіхачіро Аратаке в 1986 році. Під час занурення він помітив гігантські кам'яні структури з рівними, прямими кутами та східцями, що нагадували архітектурні елементи, схожі на піраміди.

Ці знахідки швидко привернули увагу науковців, археологів та ентузіастів. Особливий інтерес викликають деталі, які виглядають як дороги, тераси, сходи та навіть басейни, що натякає на можливу рукотворність комплексу.

"Мегаліти-близнюки" (фото: Вікіпедія)

Археологічні дослідження та суперечки

Вчені, які досліджували комплекс, не дійшли єдиної думки. Деякі археологи та геологи, зокрема професор Роберт Шох з Бостонського університету, стверджують, що структури могли сформуватися природним шляхом внаслідок розломів та ерозії піщанику.

На його думку, підводні формації Йонаґуні не є штучними, а є результатом геологічних процесів.

Проте інші дослідники вказують на різні особливості комплексу, які можуть бути свідченням рукотворного походження, включаючи відшліфовані камені, східці й навіть сліди обробки каменю.

Кам'яні тераси Йонаґуні (фото: Вікіпедія)

Гіпотеза про древню цивілізацію

Прихильники теорії рукотворності вважають, що піраміди Йонаґуні є залишками древньої цивілізації, можливо, попередниці японської культури або навіть Атлантиди.

Вони припускають, що комплекс міг бути створений у період останнього льодовикового максимуму, коли рівень моря був значно нижчим, і територія навколо сучасного Йонаґуні могла бути сушею.

Деякі знахідки, такі як можливі "дороги" та "басейни", наводять на думку про те, що це був важливий центр цивілізації, яка зникла після підвищення рівня моря.

Гіпотетична "канавка для води" (фото: Вікіпедія)

Природні формації чи свідчення людської діяльності?

Вчені продовжують обговорювати походження пірамід Йонаґуні. Згідно з однією з теорій, геологічні умови регіону, зокрема активна сейсмічна діяльність, сприяли утворенню чітких і рівних країв, які нагадують штучні споруди.

Однак існують докази, що вказують на можливі сліди людської діяльності, такі як отвори для стовпів та рівні поверхні. Дискусія продовжується, і офіційного рішення щодо походження цих підводних структур досі немає.

Тріщина "Хрест" (фото: Вікіпедія)

Популярність серед туристів і дослідників

Піраміди Йонаґуні стали популярним місцем для дайверів з усього світу, які прагнуть особисто побачити таємничі руїни. Це місце також приваблює любителів загадок та паранормальних явищ, які вбачають у Йонаґуні можливе свідчення існування невідомих культур.

Попри відсутність офіційного визнання цих структур як культурної спадщини, вони залишаються однією з найбільш інтригуючих археологічних загадок, що продовжує викликати інтерес і дослідження.