Велика перерва та два блоки: як буде проходити НМТ та коли почнеться реєстрація

Реєстрація на НМТ

За її словами, реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) розпочнеться у березні та триватиме до початку квітня. Конкретні дати будуть названі пізніше, після затвердження графіка проведення тестування.

Планується, що реєстрація відбуватиметься лише в онлайн-режимі.

Учаснику необхідно буде створити персональний електронний кабінет, завантажити певні документи, внести інформацію про себе та обрати ті предмети, які він складатиме під час іспиту.

Також протягом усього періоду реєстрації майбутній учасник НМТ зможе внести зміни до тієї інформації, яка подається в електронному кабінеті. Наприклад, у разі зміни місця проходження або четвертого предмета вступник зможе змінити інформацію, яку він подав раніше, але лише до закінчення реєстрації. Після завершення періоду реєстрації змінити інформацію буде неможливо.

Окрім того, директор УЦОЯО порадила вступникам, які перебувають за кордоном і планують складати НМТ, не зволікати та намагатись зареєструватись на початку реєстрації.

"Кількість місць за кордоном буде, як завжди, обмеженою. Тож якщо ви затримаєтесь до останніх днів реєстрації, то, на жаль, є такий шанс, що ви не зможете проходити оцінювання в тому місті або навіть тій країні, яка є найближчою", - підкреслила Вакуленко.

Як буде проходити НМТ у 2014 році

За словами директора УЦОЯО, чотиригодинний тест складатиметься з двох двогодинних блоків, які будуть розділені 20-хвилинною перервою.

Перший блок міститиме завдання з української мови та математики, другий блок після перерви - завдання з історії України та предмета за вибором учасника.

Під час виконання завдань одного блоку у межах 120 хвилин (60+60) учасник НМТ зможе рухатись між завданнями, тобто, якщо учасник виконає завдання з української мови швидше 60 хвилин, то він матиме більше часу на математику, або навпаки, якщо учасник НМТ довше виконуватиме завдання з української мови, то матиме менше часу на математику.

Але рухатися між великими блоками, що розділені перервою, учасники не зможуть. Тобто якщо учасник НМТ зекономить час і на українській мові, і на математиці, він не матиме більше часу для виконання тесту з історії України чи предмета на вибір.

Учаснику НМТ необхідно буде завершити першу частину тесту з 2 предметів до перерви, другу частину тесту ще з двох предметів - після перерви, і повертатись до завдань першого блоку під час виконання другого блоку або переходити до наступних завдань другого блоку під час виконання завдань першого блоку учасник не зможе.