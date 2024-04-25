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Величезну пухлину виявили у рідкісному місці: у Львові врятували 15-річного підлітка

Львів, Четвер 25 квітня 2024 17:38
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Величезну пухлину виявили у рідкісному місці: у Львові врятували 15-річного підлітка У Львові врятували 15-річного підлітка з величезною пухлиною (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові хірурги врятували підлітка з надзвичайно рідкісним розташуванням пухлини. Гігантський новоутвір знаходився на лопатці хлопця та міг зруйнувати кістку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Першого медичного об'єднання Львова.

Деталі

Гігантський новоутвір був довжиною 15 см та міг перетворитися на злоякісну пухлину.

Новоутвір виявили у 15-річного Максима з Одеси. Проблеми зі здоров’ям у юнака почалися пів року тому.

Якось восени у Максима заболіло праве плече і частина спини. Хлопець активно займався спортом, тож лікарі спершу подумали, що це розтягнення м’язів та призначили симптоматичне лікування.

Підліток впродовж місяця приймав препарати, які мали б послабити біль, але нічого не допомагало. Після детального обстеження виявили, що у лопатці утворилась пухлина, ймовірно - злоякісна.

Пухлина була гігантських розмірів

Для уточнення діагнозу наші спеціалісти виконали біопсію під КТ-навігацією. Виявилося, що у Максима остеобластокластома - доброякісний новоутвір кісткової тканини, який найчастіше зустрічається саме в молодих людей.

Його ще називають гігантоклітинною пухлиною - бо розмір і справді гігантський. На момент звернення до наших лікарів пухлина вже сягнула 15 сантиметрів.

Лікарі зазначили, що розташування новоутвору рідкісне і трапляється настільки нечасто, що хірурги вперше у своїй професійній кар’єрі зіткнулися з такою локалізацією пухлини.

Особливість остеобластокластоми також в тому, що вона швидко могла зруйнувати кістку або ж блискавично перетворитися з доброякісної пухлини на злоякісну.

Хірургічне втручання тривало дві години.

На щастя, тепер на Максима чекають тривалі заняття із фізичним терапевтом, адже потрібно відновити здатність рухати рукою. Реабілітацію юнак проходитиме вже вдома, в Одесі. Там Максим навчається в школі, по завершенню якої мріє стати моряком.

Величезну пухлину виявили у рідкісному місці: у Львові врятували 15-річного підліткаВеличезну пухлину виявили у рідкісному місці: у Львові врятували 15-річного підліткаВеличезну пухлину виявили у рідкісному місці: у Львові врятували 15-річного підліткаВеличезну пухлину виявили у рідкісному місці: у Львові врятували 15-річного підліткаУ Львові врятували 15-річного підлітка (фото: facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів.

Також ми писали, що у Кропивницькому жінці видалили гігантську пухлину. Вага сягала 10 кілограмів.

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