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Огромную опухоль обнаружили в редком месте: во Львове спасли 15-летнего подростка

Львов, Четверг 25 апреля 2024 17:38
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Огромную опухоль обнаружили в редком месте: во Львове спасли 15-летнего подростка Во Львове спасли 15-летнего подростка с огромной опухолью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове хирурги спасли подростка с редчайшим расположением опухоли. Гигантское новообразование находилось на лопатке парня и могло разрушить кость.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Первого медицинского объединения Львова.

Детали

Гигантское новообразование было длиной 15 см и могло превратиться в злокачественную опухоль.

Новообразование обнаружили у 15-летнего Максима из Одессы. Проблемы со здоровьем у юноши начались полгода назад.

Однажды осенью у Максима заболело правое плечо и часть спины. Парень активно занимался спортом, поэтому врачи подумали, что это растяжение мышц и назначили симптоматическое лечение.

Подросток в течение месяца принимал препараты, которые должны ослабить боль, но ничего не помогало. После детального обследования обнаружили, что в лопатке образовалась опухоль, вероятно злокачественная.

Опухоль была гигантских размеров

Для уточнения диагноза наши специалисты выполнили биопсию под КТ навигацией. Оказалось, что у Максима остеобластокластома - доброкачественное новообразование костной ткани, которое чаще всего встречается именно у молодых людей.

Его еще называют гигантоклеточной опухолью - потому что размер действительно гигантский. К моменту обращения к нашим врачам опухоль уже достигла 15 сантиметров.

Врачи отметили, что расположение новообразования редко и случается настолько редко, что хирурги впервые в своей профессиональной карьере столкнулись с такой локализацией опухоли.

Особенность остеобластокластомы также в том, что она быстро могла разрушить кость или молниеносно превратиться из доброкачественной опухоли в злокачественную.

Хирургическое вмешательство длилось два часа.

К счастью, теперь Максима ждут длительные занятия с физическим терапевтом, ведь нужно восстановить способность двигать рукой. Реабилитацию молодой человек будет проходить уже дома, в Одессе. Там Максим учится в школе, по завершении которой мечтает стать моряком.

Огромную опухоль обнаружили в редком месте: во Львове спасли 15-летнего подросткаОгромную опухоль обнаружили в редком месте: во Львове спасли 15-летнего подросткаОгромную опухоль обнаружили в редком месте: во Львове спасли 15-летнего подросткаОгромную опухоль обнаружили в редком месте: во Львове спасли 15-летнего подросткаВо Львове спасли 15-летнего подростка (фото: facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что во Львове учителя удалили опухоль весом 13 килограммов.

Также мы писали, что в женщине Кропивницкого удалили гигантскую опухоль. Вес достигал 10 килограммов.

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