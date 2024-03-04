Величезні дірки у небі. Супутник NASA передав зображення таємничого явища Землі

Відомості про хмари, які виглядають як кільця або продірявлені класичні хмари, документувалися з 1940-х років. Але лише близько 15 років тому вчені змогли зрозуміти, як вони формуються, а кілька років тому ці утворення потрапили до каталогу хмар Всесвітньої метеорологічної організації під назвою "кавуми".

Такі хмари були зафіксовані біля західного узбережжя Флориди (фото: NASA Visible Earth)

Як з'являються "діряві" хмари

Існує природний процес, який призводить до формування так званих "дірявих" хмар, але найчастіше вони виникають під впливом людської діяльності, а саме - дії літаків.

Ці явища, звані кавумами, проявляються у хмарах середнього рівня, що складаються з переохолоджених крапель, які не перетворюються на частинки льоду через відсутність ядер для кристалізації.

Коли літак пронизує таку хмару під певним кутом, він ініціює процес кристалізації, що призводить до зниження щільності частинок та утворення видимого отвору.



Вид "дірявих" хмар знизу (фото: TikTok)

Раніше вважалося, що літаки створюють ядра кристалізації своїми викидами, але нові дослідження показали, що процес може розпочатися без цих частинок завдяки потужним турбулентним потокам, викликаним проходженням повітряного судна, що летить.

На деяких ділянках через зниження щільності відбувається різке падіння температури, і переохолоджені краплі замерзають без участі дрібних частинок. Зокрема, виявлені нещодавно кавуми біля західного узбережжя Флориди пов'язані з інтенсивним повітряним рухом навколо аеропорту Майамі та сприятливими температурними умовами.

Такі хмари з'являються не без участі людини (фото: Х/Más Noticias Televisión)

Дослідники не виключають, що у певних кутових ракурсах ці дірки у хмарах можуть здаватися чимось незвичайним, наприклад, слідами від НЛО.