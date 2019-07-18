А где веганский борщ? Джаред Лето засветился в центре Киева (фото)

Джаред Лето, который является американским рок-музыкантом и актером, вокалистом альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. приехал в Киев со своим музыкальным коллективом. Он дал концерт на популярном молодежном фестивале Atlas Weekend.

Также музыкант с удовольствием сфотографировался в центре украинской столицы на Подоле. Снимок он опубликовал в сторис в Instagram.

На фото можно увидеть артиста на Почтовой площади на фоне карусели.

"Где здесь этот веганский борщ", - подписал фото актер в сторис.

Отметим, что исполнитель придерживается вегетарианской/веганской диеты уже более 20 лет.

Кстати, все члены руппы 30 Seconds To Mars также являются вегетарианцами. Они говорят, что это не мешает здоровью и хорошему внешнему виду, а напротив, улучшает самочувствие человека.

Фото: Джаред Лето в Киеве (instagram.com/jaredleto)

Во время выступления на фестивале лидер группы Джаред станцевал на сцене с украинским флагом, этим он покорил сердца украинцев.

Также артист прокричал со сцены "Я люблю эту страну!", чем вызвал бурю оваций у зрителей.

Напомним, что Джаред Лето — обладатель множества наград, в том числе премии "Оскар", "Золотого глобуса" и премии Гильдии киноактёров США, за роль транссексуала Рэйона в драме "Далласский клуб покупателей".

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