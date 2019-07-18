А де веганський борщ? Джаред Лето засвітився в центрі Києва (фото)

Джаред Літо, який є американським рок-музикантом і актором, вокалістом альтернативної рок-групи Thirty Seconds to Mars. приїхав в Київ зі своїм музичним колективом. Він дав концерт на популярному молодіжному фестивалі Atlas Weekend.

Також музикант з задоволенням сфотографувався у центрі української столиці на Подолі. Знімок він опублікував у сторіс в Instagram.

На фото можна побачити артиста на Поштовій площі на тлі каруселі.

"Де тут цей веганські борщ", - підписав фото актор в сторіс.

Зазначимо, що виконавець дотримується вегетаріанської/веганскої дієти вже більше 20 років.

до Речі, всі члени руппы 30 Seconds To Mars також є вегетаріанцями. Вони кажуть, що це не заважає здоров'ю і гарному зовнішньому вигляду, а навпаки, покращує самопочуття людини.

Фото: Джаред Літо в Києві (instagram.com/jaredleto)

Під час виступу на фестивалі лідер групи Джаред станцював на сцені з українським прапором, цим він підкорив серця українців.

Також артист прокричав зі сцени "Я люблю цю країну!", чим викликав бурю овацій у глядачів.

Нагадаємо, що Джаред Літо — володар безлічі нагород, в тому числі премії "Оскар", "Золотого глобуса" і премію Гільдії кіноакторів США, за роль транссексуала Рэйона в драмі "Далласський клуб покупців".

Читайте також, що нещодавно стало відомо, що американський актор Джаред Лето виконає роль антигероя в кинокомиксе "Морбиус" про вампірів. Він навіть ділився фото прямо зі знімального майданчика, однак залишив інтригу і не розкрив деталі, як же виглядатиме його персонаж.