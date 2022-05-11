Ведущий израильский специалист Михаель Гейлис прочел лекции для украинских медиков

Как известно, военная агрессия против Украины продолжается третий месяц. Многие больницы пострадали от военных действий, не хватает медикаментов, врачи заняты оказанием медицинской помощи людям, пострадавшим от бомбардировок и артиллерийских обстрелов.

Врачи-волонтеры из гуманитарного проекта "Фрида" занимаются оказанием медицинской помощи деткам, пожилым людям, инвалидам.

Доктор Михаель Гейлис, будучи уроженцем Украины, Михаель Гейлис почти 30 лет назад вместе с родителями репатриировался в Израиль, где закончил Иерусалимский медицинский университет и специализировался в области педиатрии и детской нефрологии.

Вскоре после того, как началась война, он прибыл в Молдову для оказания медицинской помощи беженцам из Украины, вместе с медицинскими бригадами "Фриды". На прошлой неделе вместе с командой выезжал в наиболее пострадавшие от российской агрессии города, в том числе, в Чернигов, Ирпень и Бучу.

Также, несколько дней назад в Национальной детской специализированной больнице "Охмадет" врач проконсультировал и совместно с лечащими докторами составил стратегию лечения для нуждающихся маленьких пациентов, после провёл открытую лекцию-дискуссию.

Множество педиатров и нефрологов собрались послушать об израильских подходах и особенностях диагностики и лечения заболеваний у детей.

Доктор Михаель Гейлис, организатор гуманитарного проекта "Фрида" Роман Гольдман и генеральный директор НДСЛ "Охматдет" Владимир Жовнир

Напомним, медицинский гуманитарный проект "Фрида" действует в Украине с начала апреля, сотрудничая с несколькими сотнями украинских и израильских медиков, и оказывая медицинскую помощь гражданскому населению, пострадавшему от военных действий.

"Мы - волонтерская организация и заботимся о мирных гражданах, чьи жизнь и здоровье оказались под угрозой из-за чудовищной войны. Главными объектами нашего внимания являются самые незащищенные пациенты, в первую очередь - дети и старики. Поэтому, прошу всех, кто располагает информацией о таких людях, обращаться к нашим специалистам. А также, призываю каждого, кто готов и хочет стать волонтером-медиком, присоединиться к нашему сообществу", - отметил Роман Гольдман.