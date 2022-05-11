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Провідний ізраїльський фахівець Міхаель Гейліс прочитав лекції для українських медиків

В Україну приїхав відомий ізраїльський лікар Міхаель Гейліс (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

В рамках гуманітарного проекту "Фріда" в Україну приїхав відомий ізраїльський лікар, співробітник однієї з найбільших ізраїльських клінік, доктор Міхаель Гейліс.

Про це повідомив організатор гуманітарного проекту, представник першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман.

Як відомо, військова агресія проти України триває третій місяць. Багато лікарень постраждали від військових дій, не вистачає медикаментів, лікарі зайняті наданням медичної допомоги людям, постраждалим від бомбардувань і артилерійських обстрілів.

Лікарі-волонтери з гуманітарного проекту "Фріда" займаються наданням медичної допомоги діткам, літнім людям, інвалідам.

Доктор Міхаель Гейліс, будучи уродженцем України, Міхаель Гейліс майже 30 років тому разом з батьками репатріювався до Ізраїлю, де закінчив Єрусалимський медичний університет і спеціалізувався в галузі педіатрії та дитячої нефрології.

Незабаром після того, як почалася війна, він прибув до Молдови для надання медичної допомоги біженцям з України, разом з медичними бригадами "Фріди". Минулого тижня разом з командою виїжджав в найбільш постраждалі від російської агресії міста, в тому числі в Чернігів, Ірпінь і Бучу.

Також, кілька днів тому в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАДИТ" лікар проконсультував і спільно з лікарями склав стратегію лікування для нужденних маленьких пацієнтів, після провів відкриту лекцію-дискусію.

Безліч педіатрів і нефрологів зібралися послухати про ізраїльські підходи та особливості діагностики та лікування захворювань у дітей.

Доктор Міхаель Гейліс, організатор гуманітарного проекту "Фріда" Роман Гольдман і генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір

Нагадаємо, медичний гуманітарний проект "Фріда" діє в Україні з початку квітня, співпрацюючи з кількома сотнями українських та ізраїльських медиків, і надаючи медичну допомогу цивільному населенню, постраждалому від військових дій.

"Ми - волонтерська організація і дбаємо про мирних громадян, чиї життя і здоров'я опинилися під загрозою через жахливу війну. Головними об'єктами нашої уваги є найбільш незахищені пацієнти, в першу чергу - діти й люди похилого віку. Тому, прошу всіх, хто має інформацію про таких людей, звертатися до наших фахівців. А також, закликаю кожного, хто готовий і хоче стати волонтером-медиком, приєднатися до нашої спільноти", - зазначив Роман Гольдман.

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