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Ведущая "Ревизора" развелась с мужем через восемь месяцев после свадьбы

STYLERПерсоны    01.07.2020 - 12:21
Ведущая "Ревизора" развелась с мужем через восемь месяцев после свадьбы
Юлия Панкова (фото: facebook.com/Julia-Pankova)

Ведущая "Ревизора" Юлия Панкова развелась с супругом

Юлия Панкова, ведущая "Ревизора" развелась с супругом. В браке они пробыли всего восемь месяцев. Девушка признается, что история была красивой, но сейчас она счастлива.

Телеведущая говорит, что решение было обоюдным и взвешенным. Об этом Панкова написала в своем Instagram-stories, передает Новый канал.

"Мы больше не вместе. Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарю этого человека за все, что мы пережили вместе. Но в любом случае нужно выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива", - заявила Юлия.

Она говорит, что никаких скандалов и обвинений у них с мужем не было. Просто они решили идти дальше по жизни порознь. И развод, как и свадьба, были осознанными решениями двух взрослых людей.

Ведущая &quot;Ревизора&quot; развелась с мужем через восемь месяцев после свадьбы

Юлия Панкова с мужем (фото: соцсети)

Напомним, что Панкова вышла замуж 4 октября 2019-го. Имя мужа она не называла и скрывала от глаз поклонников. 31-летняя девушка говорила, что не хочет хейта в отношении своей личной жизни. Ведущая лишь призналась, что ее любимый занимается бизнесом в сфере высоких технологий.

Ранее мы писали, что скандал с разводом "звездного" дантиста в Киеве получил продолжение.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины разводРевизор
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