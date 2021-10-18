Ведущая "плюсов" расплакалась в эфире: "одни дети мечтают о гаджетах, а Анюта - об обычной теплой воде"

Звезды "плюсов" в рамках благотворительного марафона помогли осуществить мечту 6-летней Ани Гнатышин - девочки из малообеспеченной семьи, которая борется за жизнь и будущее.
Малышка и ее родные долгое время жили в доме без воды и отопления в селе на Прикарпатье. Однако до наступления холодов в этом году команде "Здійсни мрію" удалось сделать ремонт, провести воду и построить ванную комнату, котел, колодец.
Заселение счастливой семьи "Сніданок з 1+1" показал в прямом эфире, во время которого Людмила Барбир не смогла сдержать эмоции.
У девочки с рождения инвалидность - диагноз Парез Дюшена-Эрба. У нее не развивается одна ручка, постоянная боль. Аня растет, а правая ручка - нет. Семья живет очень скромно. Если приостановить лечение - рука не будет функционировать, случится регресс. Каждые три месяца девочка ложится на двухнедельную реабилитацию.
Самое печальное, что всю свою жизнь девочка жила в старом холодном доме без водопровода, организованного тепла, ремонта...
Для семьи, которая все средства отдает на лечение ребенка, ванная и вода - роскошь... Воду для приготовления пищи и ванных процедур мама Ани - Валентина - набирала у соседей в колодце, носила тяжелые ведра.
"Я мечтаю о доме и там должно быть тепло", - рассказывала о своей мечте Аня команде "Здійсни мрію" два года назад, когда они впервые познакомились.
Людмила Барбир еще тогда очень прониклась историей девочки, которая "пока одни дети мечтают о гаджетах, куклах, мечтала просто об обычной теплой воде", и рассказала ее зрителям.
Людмила Барбир и маленькая Аня (кадр из эфира "Сніданку з 1+1")
И вот спустя два года Анюта с мамой, сестренкой, наконец, заехали в свой обновленный уютный дом!
Первое, что сделала Аня, когда зашла в дом - проверила есть ли теплая водичка в кране.
Аня с семьей получили теплый обновленный дом (кадр из эфира "Сніданку з 1+1")
Барбир расплакалась от счастья в прямом эфире, когда увидела новый ремонт и радостную Аню.
Не могла сдержать эмоций и журналистка Наталья Щука, которая поехала заселять семью.
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