Ведуча "плюсів" розплакалася в ефірі: "одні діти мріють про гаджети, а Анюта - про звичайну теплу воду"

Історія маленької ані

У дівчинки з народження інвалідність - діагноз Парез Дюшена-Ерба. У неї не розвивається одна ручка, постійний біль. Аня росте, а права ручка - ні. Сім'я живе дуже скромно. Якщо призупинити лікування - рука не буде функціонувати, трапиться регрес. Кожні три місяці дівчинка лягає на двотижневу реабілітацію.

Найсумніше, що все своє життя дівчинка жила в старому холодному будинку без водопроводу, організованого тепла, ремонту...

Для сім'ї, яка всі кошти віддає на лікування дитини, ванна і вода - розкіш... Воду для приготування їжі та ванних процедур мама ані - Валентина - набирала у сусідів у колодязі, носила важкі відра.

"Я мрію про будинок і там має бути тепло", - розповідала про свою мрію Аня команді "Здійсни мрію" два роки тому, коли вони вперше познайомилися.

Людмила Барбір ще тоді дуже перейнялася історією дівчинки, яка "поки одні діти мріють про гаджети, ляльки, мріяла просто про звичайну теплу воду", і розповіла її глядачам.

Людмила Барбір і маленька Аня (кадр з ефіру"Сніданку з 1+1")

І ось через два роки Анюта з мамою, сестричкою, нарешті, заїхали в свій оновлений затишний будинок!

Перше, що зробила Аня, коли зайшла в будинок - перевірила чи є тепла водичка в крані.

Аня з родиною отримали теплий оновлений будинок (кадр з ефіру "Сніданку з 1+1")

Барбір розплакалася від щастя в прямому ефірі, коли побачила новий ремонт і радісну Аню.

Не могла стримати емоцій і журналістка Наталія Щука, яка поїхала заселяти сім'ю.