Ведущая 1+1 похвасталась роскошным отдыхом в Калифорнии: яркие фото

В последней публикации 41-летняя красавица позирует в легком красном платье с цветочным принтом на побережье Санта-Моники. Соломия предложила поклонникам выбрать одно из трех фото.

Фото: Соломия Витвицкая развлекается в Калифорнии

А день назад телеведущая показала снимки и кадры, на которых она вместе с друзьями гуляет по пляжу, бегает за чайками и позирует на берегу Тихого океана.

"Так странно, когда в одном конце города жара под 35 и нечем дышать, а в то же время у океана приходится кутаться в пальто этакий контрастный Лос-Анджелес", - подписала звезда публикацию

Фото и видео: Соломия Витвицкая отдыхает в Лос-Анджелесе