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Ведущая 1+1 похвасталась роскошным отдыхом в Калифорнии: яркие фото

Автор: Светлана Мащенко

Соломия Витвицкая пережила непростой год - развод с любимым мужем зимой, дорожно-транспортное происшествие в июле, а сейчас она наслаждается солнцем, теплом и морем в Калифорнии.

Телеведущая отдыхает на побережье вместе с друзьями и делится положительными фото и видео в Instagram.

В последней публикации 41-летняя красавица позирует в легком красном платье с цветочным принтом на побережье Санта-Моники. Соломия предложила поклонникам выбрать одно из трех фото.

Фото: Соломия Витвицкая развлекается в Калифорнии

А день назад телеведущая показала снимки и кадры, на которых она вместе с друзьями гуляет по пляжу, бегает за чайками и позирует на берегу Тихого океана.

"Так странно, когда в одном конце города жара под 35 и нечем дышать, а в то же время у океана приходится кутаться в пальто этакий контрастный Лос-Анджелес", - подписала звезда публикацию

Фото и видео: Соломия Витвицкая отдыхает в Лос-Анджелесе

Напомним, что в феврале этого года на всю страну прогремела новость, что Соломия разводится со своим мужем, младшим ее на 8 лет.

Также мы писали, что в июле телеведущая попала в ДТП в Киеве.

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Соломия Витвицкая