Ведуча 1+1 похвалилася розкішним відпочинком в Каліфорнії: яскраві фото

В останній публікації 41-річна красуня позує в легкій червоній сукні з квітковим принтом на узбережжі Санта-Моніки. Соломія запропонувала прихильникам обрати одне з трьох фото.

Фото: Соломія Вітвіцька розважається в Каліфорнії

А день тому телеведуча показала знімки і кадри, на яких вона разом з друзями гуляє пляжем, бігає за чайками і позує на березі Тихого океану.

"Так дивно, коли в одному кінці міста спека під 35 і немає чим дихати, а в той же час біля океану доводиться кутатися в пальто отакий контрастний Лос-Анджелес", - підписала зірка публікацію

Фото і відео: Соломія Вітвіцька відпочиває в Лос-Анджелесі