Ведуча 1+1 похвалилася розкішним відпочинком в Каліфорнії: яскраві фото

Соломія Вітвіцька пережила непростий рік - розлучення з коханим чоловіком взимку, дорожньо-транспортна пригода в липні, а зараз вона насолоджується сонцем, теплом і морем в Каліфорнії.
Телеведуча відпочиває на узбережжі разом з друзями і ділиться позитивними фото і відео в Instagram.
В останній публікації 41-річна красуня позує в легкій червоній сукні з квітковим принтом на узбережжі Санта-Моніки. Соломія запропонувала прихильникам обрати одне з трьох фото.
Фото: Соломія Вітвіцька розважається в Каліфорнії
А день тому телеведуча показала знімки і кадри, на яких вона разом з друзями гуляє пляжем, бігає за чайками і позує на березі Тихого океану.
"Так дивно, коли в одному кінці міста спека під 35 і немає чим дихати, а в той же час біля океану доводиться кутатися в пальто отакий контрастний Лос-Анджелес", - підписала зірка публікацію
Фото і відео: Соломія Вітвіцька відпочиває в Лос-Анджелесі
Нагадаємо, що в лютому цього року на всю країну прогриміла новина, що Соломія розлучається зі своїм чоловіком, молодшим її на 8 років.
Також ми писали, що в липні телеведуча потрапила в ДТП в Києві.