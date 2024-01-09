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Ведучий Золотого глобусу 2024 на весь світ висміяв принца Гаррі і Меган Маркл

Вівторок 09 січня 2024 10:36
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Ведучий Золотого глобусу 2024 на весь світ висміяв принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty images)
Автор: Іванна Пашкевич

Принц Гаррі та Меган Маркл зазнали жорсткого жарту про гроші перед найбільшими зірками Голлівуду на церемонії вручення Золотого глобусу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Пара не відвідала церемонію нагородження, але це не завадило ведучому Джо Кою пожартувати над ними під час свого вступного монологу.

Після жартів у бік Леонардо Ді Капріо і Бредлі Купера комік звернувся до Гаррі та Меган із жартом про популярний серіал "Спадкоємці", який пізніше завоював загальне визнання на церемонії нагородження.

Ведучий Золотого глобусу 2024 на весь світ висміяв принца Гаррі і Меган Маркл

Джо Кой (фото: instagram.com/jokoy)

"Спадкоємці має дев'ять номінацій. Просто чудовий серіал про багату, білу, неблагополучну сім'ю, суцільні інтриги - о, почекайте, це "Корона". Вибачте".

Здавалося б, на цьому можна було зупинитися. Але Кой вирішив, що аналогію з реальністю має бути проведено досить точно.

"Гаррі та Меган отримали мільйони за те, що буквально нічого не зробили. І це тільки від Netflix", - підкреслив чоловік.

Ведучий Золотого глобусу 2024 на весь світ висміяв принца Гаррі і Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty images)

У цей момент розсміявся Тед Сарандос, генеральний директор Netflix.

Реакція публіки, до речі, була цілком відповідною - далеко не всі сміялися і плескали.

Деякі з присутніх були явно збентежені висловлюваннями ведучого.

Зазначимо, що Netflix заплатив 100 мільйонів доларів за створення документального фільму про герцогів Сассекських, Гаррі та Меган.

Чотири роки тому ця пара відмовилася від своїх королівських обов'язків.

За останній рік між герцогами Сассекськими та іншими членами королівської сім'ї Великої Британії сталося кілька конфліктів, зокрема через скандальний серіал на Netflix.

Нагадаємо, Меган Маркл та принца Гаррі визнали одними з найбільших невдах Голлівуду.

Також ми розповідали, що Меган знялася у рекламі.

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Меган Маркл Принц Гаррі