Ведущий Золотого глобуса 2024 на весь мир высмеял принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл подверглись жесткой шутке о деньгах перед крупнейшими звездами Голливуда на церемонии вручения Золотого глобуса.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail .

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Пара не посетила церемонию награждения, но это не помешало ведущему Джо Кою подшутить над ними во время своего вступительного монолога.

После шуток в сторону Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купера комик обратился к Гарри и Мэган с шуткой о популярном сериале "Наследники", позже завоевавшем всеобщее признание на церемонии награждения.

Джо Кой (фото: instagram.com/jokoy)

"Наследники имеют девять номинаций. Просто замечательный сериал о богатой, белой, неблагополучной семье, сплошных интригах - о, подождите, это "Корона". Извините".

Казалось бы, на этом можно остановиться. Но Кой решил, что аналогия с реальностью должна быть проведена достаточно точно.

"Гарри и Меган получили миллионы за то, что практически ничего не сделали. И это только от Netflix", - подчеркнул мужчина.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty images)

В этот момент рассмеялся Тед Сарандос, генеральный директор Netflix.

Реакция публики, кстати, была вполне соответствующей - далеко не все смеялись и хлопали.

Некоторые из присутствующих были явно смущены высказываниями ведущего.

Отметим, что Netflix заплатил 100 миллионов долларов за создание документального фильма о герцогах Сассекских, Гарри и Меган.

Четыре года тому назад эта пара отказалась от своих королевских обязанностей.

За последний год между герцогами Сассекскими и другими членами королевской семьи Великобритании произошло несколько конфликтов, в том числе из-за скандального сериала на Netflix.