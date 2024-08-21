Ведучий-військовослужбовець Максим Неліпа раптово перервав мовчання та показав архівне фото

Український актор та ведучий Максим Неліпа повернувся у соцмережі після тривалого мовчання. Так, він оприлюднив архівний знімок, на якому постав разом з французьким актором Аленом Делоном, який пішов з життя кілька днів тому, 18 серпня.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки розповідає про це детальніше.
У своєму блозі відомий українець оприлюднив кадр, на якому позував з легендою французького кіно. У підписі до фото чоловік не став зазначати, коли та де саме він був зроблений.
На світлині можна побачити Неліпу та Делона з посмішками на обличчі, а також інших людей поруч з ними. Можна зрозуміти, що знімок був зроблений під час якогось заходу.
"Маестро пішов.. Сумую. Пишаюся", - лаконічно написав Неліпа.
Уродженець Києва за професією є інженером-приладубудівником. Проте у юності він був зіркою "КВН" і капітаном команди "Ковбої політеху".
Пізніше розпочав кар'єру на українському телебаченні: вів програми "Програй мільйон", "Погода" та "Хто там". Також був ведучим проєкту "Народна зірка" на каналі "Україна" та брав участь у "Танцях із зірками".
Відправитися на службу зірка вирішив з початком повномасштабного російського вторгнення в нашу країну - в березні 2022 року. Про своє рішення він повідомив у соцмережах, опублікувавши фото у формі та зі зброєю в руках.
Наразі Неліпа не надто активно веде соцмережі, і лише зрідка радує шанувальників свіжим контентом. Перед цим його публікація датується ще січнем, і там він закликав своїх підписників підтримати збір на авто для розвідувального взводу. Тоді ведучий оприлюднив ролик, на якому з’явився разом з побратимом.
Окрім того, ще у вересні 2022 року, Максим ділився зворушливим фото зі служби, на якому показав бойового кота їхнього взводу Пікселя.
"Зігріває, захищає та любить", - підписав кадр знаменитість.
Також у його блозі можна знайти ще кілька фотографій, зроблених під час військової служби. Всього на сторінці шоумена наразі лише 13 дописів.
Інший кадр Неліпи зі служби (Фото: instagram.com/nelimax252)
Французький актор, справжній друг України пішов з життя 18 серпня цього року.
За повідомленнями ЗМІ, його життя обірвалося у його будинку у Франції, поруч з ним були його діти та близькі родичі. Як заявляла родина, зірка помер "мирно".
88-річний актор у минулому переніс інсульт, боровся з раком, а також задумувався про евтаназію.
Напередодні смерті у мережі активно обговорювали питання опіки над Делоном через стан його здоров’я. На тлі цього між його дітьми виникали суперечки, а тому суд призначав знаменитості незалежного опікуна.
Ми писали, як українські зірки реагують на смерть Алена Делона.
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