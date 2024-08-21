Ведучий-військовослужбовець Максим Неліпа раптово перервав мовчання та показав архівне фото

Неліпа показався з французьким актором

У своєму блозі відомий українець оприлюднив кадр, на якому позував з легендою французького кіно. У підписі до фото чоловік не став зазначати, коли та де саме він був зроблений.

На світлині можна побачити Неліпу та Делона з посмішками на обличчі, а також інших людей поруч з ними. Можна зрозуміти, що знімок був зроблений під час якогось заходу.

"Маестро пішов.. Сумую. Пишаюся", - лаконічно написав Неліпа.

Неліпа показав фото з Аленом Делоном (Фото: instagram.com/nelimax252)

Що відомо про життя та службу Максима Неліпи

Уродженець Києва за професією є інженером-приладубудівником. Проте у юності він був зіркою "КВН" і капітаном команди "Ковбої політеху".

Пізніше розпочав кар'єру на українському телебаченні: вів програми "Програй мільйон", "Погода" та "Хто там". Також був ведучим проєкту "Народна зірка" на каналі "Україна" та брав участь у "Танцях із зірками".

Відправитися на службу зірка вирішив з початком повномасштабного російського вторгнення в нашу країну - в березні 2022 року. Про своє рішення він повідомив у соцмережах, опублікувавши фото у формі та зі зброєю в руках.

Наразі Неліпа не надто активно веде соцмережі, і лише зрідка радує шанувальників свіжим контентом. Перед цим його публікація датується ще січнем, і там він закликав своїх підписників підтримати збір на авто для розвідувального взводу. Тоді ведучий оприлюднив ролик, на якому з’явився разом з побратимом.

Неліпа пішов на фронт у березні 2022 року (Фото: instagram.com/nelimax252)

Окрім того, ще у вересні 2022 року, Максим ділився зворушливим фото зі служби, на якому показав бойового кота їхнього взводу Пікселя.

"Зігріває, захищає та любить", - підписав кадр знаменитість.

Одне з фото, якими ділився Максим (Фото: instagram.com/nelimax252)

Також у його блозі можна знайти ще кілька фотографій, зроблених під час військової служби. Всього на сторінці шоумена наразі лише 13 дописів.

Інший кадр Неліпи зі служби (Фото: instagram.com/nelimax252)

Смерть Делона

Французький актор, справжній друг України пішов з життя 18 серпня цього року.

За повідомленнями ЗМІ, його життя обірвалося у його будинку у Франції, поруч з ним були його діти та близькі родичі. Як заявляла родина, зірка помер "мирно".

Одне з останніх фото Делона (Фото: instagram.com/anouchkadelon)

88-річний актор у минулому переніс інсульт, боровся з раком, а також задумувався про евтаназію.

Напередодні смерті у мережі активно обговорювали питання опіки над Делоном через стан його здоров’я. На тлі цього між його дітьми виникали суперечки, а тому суд призначав знаменитості незалежного опікуна.